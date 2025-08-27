Google усиливает контроль над установкой приложений на Android

Google объявила о кардинальных изменениях в политике безопасности операционной системы Android. Начиная с 2027 года все сертифицированные Android-устройства смогут работать исключительно с приложениями от верифицированных разработчиков. Об этом сообщает компания в официальном заявлении.

Нововведение коснется всех устройств с официально установленным Google Play. Разработчики, которые уже публикуют свои программы через официальный магазин приложений, автоматически получат статус верифицированных. В то же время создатели приложений, распространяемых за пределами Google Play, должны будут пройти процедуру верификации через новую Android Developer Console.

- Реклама -

Доступ к консоли разработчика станет возможен в ближайшее время через подачу заявки на ранний доступ. Google подчеркивает, что разработчики сохранят «существующий уровень свободы в распространении своих приложений». Пользователи по-прежнему смогут устанавливать программы из разных источников и использовать альтернативные магазины приложений.

Компания представила подробный план поэтапного внедрения новых требований:

Подписывайтесь на Mediasat в Telegram: здесь самые интересные новости из мира технологий

Октябрь 2025 года — рассылка первых приглашений для раннего доступа к консоли разработчика. Март 2026 года — открытие доступа для всех разработчиков без ограничений. Сентябрь 2026 года — начало применения новых правил в пилотных регионах. 2027 год — распространение требований на остальные страны мира.

Первыми регионами для тестирования новых ограничений станут Бразилия, Индонезия, Сингапур и Таиланд. Такой подход позволит Google оценить эффективность системы верификации перед мировым запуском.

Эти изменения являются частью более широкой стратегии Google по повышению безопасности Android-экосистемы. Компания стремится уменьшить количество вредоносных приложений, попадающих на устройства пользователей через сторонние источники. В то же время нововведения могут вызвать критику со стороны сторонников открытости Android-платформы.

Разработчикам сторонних приложений стоит уже сейчас рассмотреть возможность подачи заявки на ранний доступ к новой консоли. Это даст достаточно времени для прохождения процедуры верификации до начала обязательного применения новых правил.

Стоит отметить, что это не первая инициатива Google по ужесточению технических требований к приложениям. Ранее компания объявила об обязательной поддержке 64-битной архитектуры для всех приложений Google TV и Android TV с августа 2026 года. Нововведение коснется программ с нативным кодом, загружаемых через Google Play для телевизионных платформ.