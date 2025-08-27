UARU

UARU

Google усиливает контроль над установкой приложений на Android

Новости
Google Play на Android
Фото: PCMag

Google объявила о кардинальных изменениях в политике безопасности операционной системы Android. Начиная с 2027 года все сертифицированные Android-устройства смогут работать исключительно с приложениями от верифицированных разработчиков. Об этом сообщает компания в официальном заявлении.

Нововведение коснется всех устройств с официально установленным Google Play. Разработчики, которые уже публикуют свои программы через официальный магазин приложений, автоматически получат статус верифицированных. В то же время создатели приложений, распространяемых за пределами Google Play, должны будут пройти процедуру верификации через новую Android Developer Console.

- Реклама -

Доступ к консоли разработчика станет возможен в ближайшее время через подачу заявки на ранний доступ. Google подчеркивает, что разработчики сохранят «существующий уровень свободы в распространении своих приложений». Пользователи по-прежнему смогут устанавливать программы из разных источников и использовать альтернативные магазины приложений.

Компания представила подробный план поэтапного внедрения новых требований:

Подписывайтесь на Mediasat в Telegram: здесь самые интересные новости из мира технологий
  1. Октябрь 2025 года — рассылка первых приглашений для раннего доступа к консоли разработчика.
  2. Март 2026 года — открытие доступа для всех разработчиков без ограничений.
  3. Сентябрь 2026 года — начало применения новых правил в пилотных регионах.
  4. 2027 год — распространение требований на остальные страны мира.

Первыми регионами для тестирования новых ограничений станут Бразилия, Индонезия, Сингапур и Таиланд. Такой подход позволит Google оценить эффективность системы верификации перед мировым запуском.

Эти изменения являются частью более широкой стратегии Google по повышению безопасности Android-экосистемы. Компания стремится уменьшить количество вредоносных приложений, попадающих на устройства пользователей через сторонние источники. В то же время нововведения могут вызвать критику со стороны сторонников открытости Android-платформы.

Разработчикам сторонних приложений стоит уже сейчас рассмотреть возможность подачи заявки на ранний доступ к новой консоли. Это даст достаточно времени для прохождения процедуры верификации до начала обязательного применения новых правил.

Стоит отметить, что это не первая инициатива Google по ужесточению технических требований к приложениям. Ранее компания объявила об обязательной поддержке 64-битной архитектуры для всех приложений Google TV и Android TV с августа 2026 года. Нововведение коснется программ с нативным кодом, загружаемых через Google Play для телевизионных платформ.

- Реклама -

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.

Редакция Mediasat
Редакция Mediasat
- Реклама -

Читайте также

Новости

Vodafone увеличил выручку на 15% и инвестировал 3,5 млрд грн в украинскую экономику

Vodafone Украина продемонстрировала стабильный рост ключевых финансовых показателей в первом полугодии 2025 года, увеличив выручку на 15% до 13,5 млрд гривен.
Новости

Власти японского города предлагают ограничить использование смартфонов до двух часов в сутки

Муниципальный совет города Тойоаке в Японии разработал проект постановления, который рекомендует жителям пользоваться смартфонами не более двух часов в день.
Новости

Microsoft внедрила стандарт Bluetooth LE Audio в Windows 11

Windows 11 теперь поддерживает стандарт Bluetooth LE Audio, что позволяет одновременно использовать качественный стереозвук и микрофон в беспроводных наушниках.
Новости

«Киевстар» обеспечил резервным питанием всю сеть фиксированного интернета

«Киевстар» завершил масштабный проект резервирования сети Домашнего Интернета. 99% инфраструктуры будет работать до 12 часов без электроэнергии.
Новости

SpaceX вывела на орбиту 28 спутников Starlink и установила новый рекорд

SpaceX вывела на орбиту очередной пакет спутников своей сети Starlink, одновременно установив новый рекорд компании по повторному использованию ракеты-носителя.
© Copyright 2007-2025 | Mediasat

Сообщить об опечатке

Текст, который будет отправлен нашим редакторам:

Отправить