Новые функции и улучшения в iPhone 17

Каждый релиз новых смартфонов от Apple становится заметным событием в мире технологий, а обсуждения следующей модели начинаются задолго до ее презентации. Если вспомнить путь от первой модели до Айфон 16, можно заметить: каждое поколение привносит улучшения: от мелких до революционных. Не исключением стала и серия топовых флагманов 2026 года. Что же может предложить нам базовая версия iPhone 17 и насколько оправдана ее стоимость? Обо всех крутых возможностях и особенностях рассказываем в статье.

Корпус и дизайн

По слухам, компания планирует отказаться от титана и вернуться к алюминиевым рамкам, что должно сделать устройство легче, а возможно, и дешевле. Внешний вид iPhone всегда был его отличительной чертой, и новые модели, вероятно, продолжат развивать уже знакомую стилистику. По заверениям инсайдеров, стоит ожидать максимально тонкий, безрамочный экран, а также внедрение камеры и датчиков функции распознавания лиц под дисплеем. Есть и более смелые идеи: от полного отказа от динамического острова до появления новых цветовых решений и более эргономичных форм.

Дисплей

В стандартной версии Айфон 17 диагональ увеличится с 6,3″, а ультратонкая модель Эйр (замена версии Plus) получит экран около 6,6 — размер, который ранее не встречался в линейке. Для флагмана Pro Max возможно появление полностью скрытой под дисплеем фронтальной камеры и системы распознавания лица. Вся серия получит поддержку частоты обновления экрана 120 Гц и Always-on Display, что убирает одно из главных различий между базовыми и топовыми моделями.

Камеры

2025 год обещает первый за шесть лет серьезный редизайн передней и задней панелей в Айфонах:

блок камер расположится горизонтально и займет всю ширину корпуса;

основные модули получат разрешение 48 МП, включая телеобъектив;

селфи-камера обновится до 24 МП — самый лучший показатель в линейке.

Также ожидается возможность записи 8K-видео, что позволит конкурировать с главными флагманами рынка. Если вы хотите купить крутой смартфон для фото- и видеосъемки уже сейчас по выгодным ценам, обратите внимание на модели, представленные по ссылке https://rozetka.com.ua/mobile-phones/c80003/preset=smartfon/ в магазине ROZETKA.

Автономность и зарядка

Благодаря более экономичным дисплеям и процессору время работы нового смартфона увеличится на 10–15%. MagSafe сохранится во всех версиях, а также может появиться быстрая проводная зарядка на 40 Вт. Порт USB-C останется, но стандарт USB 4.0 получат только Pro-модели. Периферию придется покупать отдельно, если вы знакомитесь со смартфонами «яблочного» бренда впервые.

Производительность

Новый чип A17 Bionic обещает заметный прирост мощности и энергоэффективности, улучшенную графику и продвинутый Neural Engine для задач искусственного интеллекта. Ожидается, что Pro-версии получат увеличенный объем оперативной памяти. iOS 18 будет оптимизирована под новое «железо», раскрывая все его возможности.