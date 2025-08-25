«Киевстар» второй раз подряд признан самой быстрой мобильной сетью Украины

Национальный оператор электронных коммуникаций «Киевстар» второй раз подряд получил три ключевые награды престижной премии Speedtest Awards по версии компании Ookla. Компания подтвердила лидерство на украинском рынке телекоммуникаций по результатам первого полугодия 2025 года. Об этом сообщается в пресс-релизе компании.

Эксперты Ookla провели комплексный анализ более 1,1 миллиона тестов скорости, которые провели абоненты всех мобильных операторов Украины в течение первого и второго кварталов текущего года. По результатам исследования «Киевстар» получил признание в трех номинациях: «Лучшее мобильное покрытие», «Самая быстрая мобильная сеть» и «Лучшая мобильная сеть» в Украине.

- Реклама -

Согласно результатам тестирования, показатель скорости Speed Score в сети «Киевстар» составил 56,57 балла, что стало самым высоким результатом среди всех мобильных операторов страны. Этот комплексный показатель учитывает скорость загрузки и передачи данных, а также латентность сети. Средняя скорость загрузки данных в сети оператора составила 60,63 Мбит/с.

Кроме того, компания продемонстрировала лучшие результаты по показателю покрытия Coverage Score, получив 35,28 балла. Эта оценка основана на анализе более 412 миллионов сканирований, проведенных в верифицированных точках по всей Украине. На сегодняшний день компания имеет самую большую 4G-сеть среди всех операторов электронных коммуникаций в Украине, которая охватывает более 96% населения на подконтрольной территории.

Подписывайтесь на Mediasat в Telegram: здесь самые интересные новости из мира технологий

«Повторная победа во всех трех категориях Speedtest Awards демонстрирует правильность выбранного курса развития. Мы обеспечиваем миллионы украинцев стабильной связью, высокоскоростным мобильным интернетом и широким доступом к технологиям четвертого поколения», — прокомментировал результаты Александр Комаров, исполнительный директор «Киевстар».

Стивен Бай, президент и генеральный директор Ookla (подразделения Ziff Davis), отметил исключительность достижения украинского оператора. «То, что «Киевстар» дважды подряд побеждает в номинациях «Лучшая мобильная сеть», «Лучшее мобильное покрытие» и «Самая быстрая мобильная сеть в Украине», является четким показателем лидерства в отрасли. «Киевстар» задает новый стандарт скорости и качества связи», — отметил топ-менеджер.

Полученные награды стали результатом систематической работы компании над развитием и модернизацией телекоммуникационной инфраструктуры. По состоянию на июнь 2025 года «Киевстар» обслуживает около 22,4 миллиона абонентов мобильной связи и более 1,1 миллиона абонентов «Домашнего Интернета». Компания продолжает активные инвестиции в развитие сети, планируя вложить 1 миллиард долларов США в развитие новых телекоммуникационных технологий в течение 2023-2027 годов.

Подробные результаты исследования и методологию проведения тестирования можно посмотреть на официальном сайте Speedtest.net по адресу www.speedtest.net/awards/ukraine/. Награды Speedtest Awards традиционно вручаются операторам, которые демонстрируют лучшие показатели скорости и покрытия сетей по результатам независимых тестирований пользователей.