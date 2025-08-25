Поисковый гигант Google окончательно прекращает работу над новыми планшетами. Компания официально подтвердила, что после выпуска Pixel Tablet в 2023 году не планирует создавать новые устройства этой категории. Об этом сообщает GSMArena со ссылкой на Bloomberg.

Руководство Google объяснило свое решение тем, что не видит «значимого будущего для этой категории» устройств, пока не будет найдена принципиально новая концепция их использования. По словам представителей компании, они не могут представить сценарий, когда пользователи будут регулярно носить с собой гаджет, который значительно превосходит смартфон по размерам.

Это решение означает отмену ранее запланированных проектов. Согласно инсайдерской информации, Google намеревалась выпустить как минимум два новых поколения планшетных устройств, однако эти разработки были полностью прекращены.

Позиция Google вызвала критику со стороны технологических обозревателей. Редакция GSMArena отмечает очевидное противоречие между заявлениями поискового гиганта и реальным рыночным успехом конкурентов, в частности Apple с ее iPad, которые продаются миллионными тиражами каждый год.

В то же время аналитики указывают на реальные сценарии использования планшетов. Хотя большинство владельцев действительно не носит эти устройства постоянно с собой, они активно применяют их для просмотра медиаконтента, рабочих задач и творческих проектов в домашних условиях.

По мнению экспертов GSMArena, истинными причинами отказа Google от планшетов стали трудности с оптимизацией программного обеспечения под большие экраны и неспособность конкурировать с Apple в этой нише. Однако компания предпочитает не признавать эти проблемы публично.

