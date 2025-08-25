Августовское обновление безопасности для Windows 11 вызвало серьезные технические проблемы в работе стриминговых программ. Пользователи сообщают о «сильных фризах, задержках и рваном звуке и видео» в приложениях для захвата и трансляции экрана, в частности OBS и NDI Tools. В то же время стриминговые сервисы YouTube, Netflix и Disney+ не имеют сбоев в воспроизведении контента. Об этом сообщает ITC.ua со ссылкой на иностранные издания.

Проблемным оказалось обновление KB5063878, которое повлияло на сборку Windows 26100.4946. Первые жалобы на некорректную работу NDI-стриминга поступили от пользователя Jaybonaut, который заметил полный отказ функционала после установки патча.

Масштаб проблемы становится понятным, если учесть роль технологии Network Device Interface (NDI) в современном контент-производстве. Этот протокол обеспечивает передачу высококачественного видео и аудио с минимальной задержкой по сети, что делает его основой для профессиональных трансляций и онлайн-шоу.

Microsoft официально признала существование бага и разместила его описание в Windows Health Dashboard. Формулировка о «сильных фризах, задержках и рваном звуке и видео» является прямой цитатой от самой компании. Компания объяснила, что источник конфликтов кроется в режиме NDI Receive Mode, который по умолчанию использует протокол Reliable User Datagram Protocol (RUDP). Именно этот протокол создает несовместимость с Windows 11 24H2, особенно при использовании функции Display Capture.

Временное решение предусматривает ручное изменение транспортного протокола. Для этого необходимо загрузить бесплатный пакет NDI Tools, открыть приложение NDI Access Manager, перейти во вкладку Advanced и в поле Receive Mode выбрать Single TCP или UDP, после чего нажать OK. Эти настройки нужно применить на каждом компьютере, где возникла проблема.

Текущая ситуация не является уникальной для Microsoft. Ранее пользователи Windows 11 сталкивались с проблемами исчезновения SSD после системных обновлений. Также обновление Windows 11 24H2 восстановило двадцатилетний баг в игре GTA: San Andreas, а другие патчи вызвали проблемы с языковыми настройками принтеров и отключением защиты старших версий операционной системы.

Пользователям, занимающимся профессиональным стримингом или созданием контента, рекомендуется воздержаться от установки обновления KB5063878 до выпуска стабильного исправления от Microsoft.