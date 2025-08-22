В Украине для борьбы с серым импортом предлагают обязательную регистрацию техники Apple

Продавцы электроники предлагают ввести систему обязательной регистрации продукции Apple через международные идентификаторы IMEI (International Mobile Equipment Identity) для противодействия нелегальному ввозу товаров. Об этом сообщает Forbes Ukraine со ссылкой на заявление исполняющей обязанности главы Государственной налоговой службы Леси Карнаух.

Бизнес-сообщество рассматривает внедрение системы идентификации мобильных устройств как эффективный механизм борьбы с серым импортом. По этой схеме каждый телефон или планшет должен регистрироваться через уникальный 15-значный номер IMEI, который присваивается всем мобильным устройствам на этапе производства.

Однако руководство налоговой службы считает такую инициативу чрезмерно жесткой. «Купите телефон Apple, и с завтрашнего дня он у вас не работает, потому что он — из «серого» импорта, и такая же ситуация примерно у 600 000 пользователей», — отметила Леся Карнаух в беседе с изданием.

Возможные последствия введения системы регистрации являются значительными по своим масштабам. По оценкам налоговой службы, примерно 600 тысяч украинских пользователей могут одновременно потерять доступ к своим устройствам Apple из-за их нелегального происхождения.

Официальный дистрибьютор продукции Apple в Украине компания «АСБИС-Украина» предоставила статистические данные по объемам теневого рынка. Согласно их расчетам, только за первый квартал текущего года в страну было ввезено техники Apple без надлежащего таможенного оформления и уплаты налога на добавленную стоимость на сумму 7 миллиардов гривен.

Исполняющая обязанности главы Государственной налоговой службы также высказала свою позицию по поводу налогообложения международных посылок стоимостью до 150 евро. Леся Карнаух подчеркнула важность стимулирования национального производства и поддержки отечественной экономической активности. «Хочу, чтобы в Украине производили качественную продукцию и чтобы мы покупали отечественные товары. Не хочу, чтобы мы своими заработанными деньгами питали чужие экономики. Это моя позиция», — подытожила глава ведомства.