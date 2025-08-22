Украинский сервис XTV PLAY пополнил каталог радиостанцией «REFM Украина»

Украинский онлайн-сервис XTV PLAY добавил в каталог новую радиостанцию «REFM Украина». Об этом сообщил сервис на официальной странице в Facebook.

Новая радиостанция рассчитана на слушателей, которые любят яркий ритм жизни. В эфире звучат поп-музыка, хип-хоп и электронная музыка с начала 2000-х годов до сегодняшнего дня. Концепция станции основана на сочетании проверенных временем хитов и новых музыкальных произведений.

- Реклама -

Новую радиостанцию можно слушать без обязательной регистрации в сервисе. Пользователи могут прослушивать «REFM Украина» напрямую через любой веб-браузер на устройствах с доступом к сети. Станция работает по ссылке xtvmedia.pp.ua/player/REFM_Ukraine.

Сервис XTV PLAY работает как агрегатор украинских радиостанций и предоставляет бесплатный доступ к онлайн-вещанию. При этом платформа не осуществляет собственной ретрансляции, а использует аудиопотоки, которые напрямую предоставляют радиостанции. Такая модель работы позволяет пользователям слушать радиовещание без установки специальных программ.

Подписывайтесь на Mediasat в Telegram: здесь самые интересные новости из мира технологий

Добавление «REFM Украина» продолжает расширение музыкального каталога платформы. Ранее, в начале июня этого года, XTV PLAY пополнила свой каталог радиостанцией «Радио Лофико», которая транслирует спокойную Lo-Fi музыку.