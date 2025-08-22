«Налог на Google»: в бюджет поступило $85,7 млн и €76,5 млн

Международные технологические корпорации уплатили в государственный бюджет 85,7 млн долларов США и 76,5 млн евро налога на электронные услуги нерезидентов в течение января-июня текущего года. Такие поступления составляют рост на 23% в долларовом эквиваленте и на 26% в евро по сравнению с аналогичным периодом 2024 года. Об этом сообщила исполняющая обязанности председателя Государственной налоговой службы (ГНС) Леся Карнаух.

О начисленных суммах налога отчитались 132 нерезидента, среди которых наиболее весомыми плательщиками стали Apple, Google, Valve, Meta, Sony, Etsy, Netflix, Wargaming, Bolt, OpenAI и eBay. Эти технологические гиганты обеспечили основную часть налоговых поступлений от цифровых услуг.

В то же время наблюдается рост количества участников системы налогообложения электронных услуг. Общая численность нерезидентов, предоставляющих электронные услуги физическим лицам в Украине, выросла до 141, что означает увеличение на 16 по сравнению с прошлым годом.

По данным председателя комитета Верховной Рады по вопросам финансов, налоговой и таможенной политики Даниила Гетманцева, объем налогооблагаемых электронных услуг показал существенный рост. Этот показатель увеличился на 19,4% по сравнению с первым полугодием 2024 года, что свидетельствует об активном расширении цифрового рынка в Украине.

Также фиксируется стабильное пополнение круга плательщиков. За второй квартал 2025 года к системе присоединились пять новых компаний, доведя общее количество плательщиков до 141.

Кроме того, важно отметить показатели по налогу на добавленную стоимость (НДС). За первые шесть месяцев этого года компании задекларировали НДС к уплате в размере более 7 млрд гривен. Это превышает прошлогодний показатель на 1,1 млрд гривен. Фактически за период с января по июль 2025 года в бюджет поступило около 10 млрд гривен от этого вида налогообложения.

«Это колоссальные поступления в бюджет, которые усиливают нашу устойчивость даже в сложнейших условиях. Более того, это выравнивает условия конкуренции между украинскими и международными бизнесами в сфере цифровых сервисов», — подчеркнула Леся Карнаух.

Напомним, что «налог на Google», официальное название которого — налог на электронные услуги, представляет собой НДС в размере 20%. Этот налог уплачивают компании-нерезиденты, которые предоставляют цифровые услуги украинским пользователям через интернет-платформы.