За полтора месяца более 1200 абонентов lifecell подключили Number Sharing для смарт-часов

Украинский мобильный оператор lifecell зафиксировал активный рост популярности услуги Number Sharing для смарт-часов с поддержкой eSIM-технологии. После запуска в конце июня 2025 года к инновационному сервису присоединилось более 1200 абонентов, что подтверждает спрос на автономное использование носимых устройств. Об этом редакции Mediasat сообщили в пресс-службе lifecell.

Технология Number Sharing позволяет пользователям использовать один номер телефона и тарифный план одновременно на смартфоне и смарт-часах. Этот сервис превращает носимое устройство в полноценное автономное средство связи, обеспечивая возможность совершать звонки, отправлять сообщения и пользоваться мобильным интернетом без необходимости держать смартфон рядом.

Анализ подключений показал интересную тенденцию в выборе устройств. Примерно 80% пользователей отдают предпочтение смарт-часам Apple Watch, однако заметно растет доля подключений Samsung Galaxy Watch. Такая статистика отражает постепенное расширение экосистемы совместимых устройств на украинском рынке.

Запуск Number Sharing совпал с расширением официальной линейки устройств Apple в Украине. Если раньше технологию поддерживали исключительно модели Ultra и Ultra 2, то теперь абоненты могут воспользоваться услугой с новыми часами Apple Watch Series 10. Это создает предпосылки для дальнейшего увеличения количества подключений к сервису.

Стоимость услуги составляет 50 гривен за 30-дневный период и автоматически списывается с основного счета абонента. lifecell предоставляет дополнительные стимулы для новых пользователей в виде бонусной программы, действующей в течение первых шести месяцев после активации. Абоненты ежемесячно получают 1 ГБ интернет-трафика и 500 минут звонков на все номера в Украине.

Функциональность Number Sharing охватывает широкий спектр возможностей для автономного использования смарт-часов. Пользователи могут слушать музыку, пользоваться навигационными системами, стриминговыми сервисами и полноценно работать с мобильным интернетом. Такие возможности делают носимое устройство независимым средством коммуникации во время спортивных тренировок, путешествий или других ситуаций, когда смартфон недоступен.

На данный момент lifecell остается единственным мобильным оператором в Украине, который предложил абонентам технологию Number Sharing. Услуга доступна исключительно для индивидуальных абонентов при условии оплаты четырехнедельного пакета услуг в соответствии с тарифным планом. Для активации на счете пользователя должно быть не менее 100 гривен. Стоит отметить, что услуга не работает в роуминге и не совместима с некоторыми другими услугами оператора.