UARU

UARU

За полтора месяца более 1200 абонентов lifecell подключили Number Sharing для смарт-часов

НовостиТелеком
lifecell запустив послугу єдиного номера для смартфонів і смартгодинників з eSIM

Украинский мобильный оператор lifecell зафиксировал активный рост популярности услуги Number Sharing для смарт-часов с поддержкой eSIM-технологии. После запуска в конце июня 2025 года к инновационному сервису присоединилось более 1200 абонентов, что подтверждает спрос на автономное использование носимых устройств. Об этом редакции Mediasat сообщили в пресс-службе lifecell.

Технология Number Sharing позволяет пользователям использовать один номер телефона и тарифный план одновременно на смартфоне и смарт-часах. Этот сервис превращает носимое устройство в полноценное автономное средство связи, обеспечивая возможность совершать звонки, отправлять сообщения и пользоваться мобильным интернетом без необходимости держать смартфон рядом.

- Реклама -

Анализ подключений показал интересную тенденцию в выборе устройств. Примерно 80% пользователей отдают предпочтение смарт-часам Apple Watch, однако заметно растет доля подключений Samsung Galaxy Watch. Такая статистика отражает постепенное расширение экосистемы совместимых устройств на украинском рынке.

Запуск Number Sharing совпал с расширением официальной линейки устройств Apple в Украине. Если раньше технологию поддерживали исключительно модели Ultra и Ultra 2, то теперь абоненты могут воспользоваться услугой с новыми часами Apple Watch Series 10. Это создает предпосылки для дальнейшего увеличения количества подключений к сервису.

Подписывайтесь на Mediasat в Telegram: здесь самые интересные новости из мира технологий
Статистика по послузі Number Sharing для смартгодинників від lifecell

Стоимость услуги составляет 50 гривен за 30-дневный период и автоматически списывается с основного счета абонента. lifecell предоставляет дополнительные стимулы для новых пользователей в виде бонусной программы, действующей в течение первых шести месяцев после активации. Абоненты ежемесячно получают 1 ГБ интернет-трафика и 500 минут звонков на все номера в Украине.

Функциональность Number Sharing охватывает широкий спектр возможностей для автономного использования смарт-часов. Пользователи могут слушать музыку, пользоваться навигационными системами, стриминговыми сервисами и полноценно работать с мобильным интернетом. Такие возможности делают носимое устройство независимым средством коммуникации во время спортивных тренировок, путешествий или других ситуаций, когда смартфон недоступен.

На данный момент lifecell остается единственным мобильным оператором в Украине, который предложил абонентам технологию Number Sharing. Услуга доступна исключительно для индивидуальных абонентов при условии оплаты четырехнедельного пакета услуг в соответствии с тарифным планом. Для активации на счете пользователя должно быть не менее 100 гривен. Стоит отметить, что услуга не работает в роуминге и не совместима с некоторыми другими услугами оператора.

- Реклама -

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.

Виталий Мосейчук
Виталий Мосейчук
Главный редактор интернет-издания Mediasat.INFO с 15-летним опытом работы в медиасфере. Имеет техническое образование, полученное в ХНАДУ. Специализируется на освещении тем телерадиовещания, телекоммуникаций и современных технологий. Совмещает редакторскую работу с авторской деятельностью, поддерживая тесные контакты с представителями телекоммуникационной отрасли.
- Реклама -

Читайте также

Новости

Eurosport получит украинскую аудиодорожку во время трансляций Вуэльты-2025

Eurosport 1 будет транслировать велогонку Вуэльта-2025 с украинской аудиодорожкой благодаря партнерству MEGOGO и Warner Bros. Discovery. Старт 23 августа в 14:35.
Новости

Starlink и OneWeb обеспечат спутниковым интернетом поезда в Казахстане

Казахстан начинает масштабную цифровизацию железнодорожного транспорта за счет внедрения спутникового интернета от Starlink и OneWeb для пассажиров поездов.
Новости

SpaceX убеждает штат Луизиана заменить оптоволоконные сети на Starlink

Компания SpaceX активно протестует против решений штатов США о приоритетном финансировании волоконно-оптических сетей вместо спутниковой системы Starlink.
Новости

За год украинцы стали тратить на мобильную связь на треть больше, — НКЭК

Украинцы стали тратить на мобильную связь на 33% больше по сравнению с прошлым годом. Об этом заявила председатель НКЭК Лилия Мальон.
Новости

«Киевстар» обеспечил генераторами четверть своей сети и установил более 229 тысяч аккумуляторов

Киевстар обеспечил генераторами 25,8% сети и установил 229 тыс. аккумуляторов. С 2022 года инвестиции в резервное питание составили 3,2 млрд грн.
© Copyright 2007-2025 | Mediasat

Сообщить об опечатке

Текст, который будет отправлен нашим редакторам:

Отправить