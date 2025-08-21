Starlink и OneWeb обеспечат спутниковым интернетом поезда в Казахстане

Казахстан начинает масштабную цифровизацию железнодорожного транспорта путем внедрения спутникового интернета от компаний Starlink и OneWeb для пассажиров поездов. Об этом сообщил министр цифрового развития, инноваций и аэрокосмической промышленности Жаслан Мадиев во время заседания правительства, пишет центр деловой информации Kapital.kz.

Технология Starlink уже прошла успешное тестирование на железнодорожном маршруте Астана — Боровое в пилотном режиме. В то же время система OneWeb также завершила этап испытаний.

«Пассажирские перевозки» в сотрудничестве с Jusan Mobile завершили испытания беспроводного подключения поездов через спутниковую сеть OneWeb. Для этого было модифицировано оборудование мультимедийных сервисов, адаптировав его к специфике спутниковых технологий OneWeb.

Внедрение спутникового интернета стало частью комплексной программы модернизации железнодорожной отрасли страны. В настоящее время прибытие и отправление поездов по-прежнему фиксируется на бумаге, что приводит к задержкам и затрудняет контроль за загруженностью магистральной сети.

Реинжиниринг отрасли выявил системные проблемы, которые планируется решить с помощью цифровых решений. Среди ключевых нововведений — создание цифрового двойника магистральной сети и применение искусственного интеллекта (ИИ) для оптимизации планирования перевозок.

Дополнительно внедряются системы распознавания номеров вагонов и услуга «Определение местонахождения вагона/груза». Автоматическая передача данных с GPS-трекеров обеспечит точную фиксацию прибытия и отправления поездов, а также автоматический расчет времени простоя.

Напомним, что Starlink получил официальное разрешение на работу в Казахстане после подписания соглашения с министерством цифрового развития в июне этого года. Официальные продажи спутниковых терминалов Starlink запланированы на третий квартал 2025 года в соответствии с требованиями национального законодательства.