UARU

UARU

Starlink и OneWeb обеспечат спутниковым интернетом поезда в Казахстане

НовостиСпутниковая связь
Потяг Starlink
Alexander Kondratenko / Shutterstock / Clarus Networks Edited

Казахстан начинает масштабную цифровизацию железнодорожного транспорта путем внедрения спутникового интернета от компаний Starlink и OneWeb для пассажиров поездов. Об этом сообщил министр цифрового развития, инноваций и аэрокосмической промышленности Жаслан Мадиев во время заседания правительства, пишет центр деловой информации Kapital.kz.

Технология Starlink уже прошла успешное тестирование на железнодорожном маршруте Астана — Боровое в пилотном режиме. В то же время система OneWeb также завершила этап испытаний.

- Реклама -

«Пассажирские перевозки» в сотрудничестве с Jusan Mobile завершили испытания беспроводного подключения поездов через спутниковую сеть OneWeb. Для этого было модифицировано оборудование мультимедийных сервисов, адаптировав его к специфике спутниковых технологий OneWeb.

Внедрение спутникового интернета стало частью комплексной программы модернизации железнодорожной отрасли страны. В настоящее время прибытие и отправление поездов по-прежнему фиксируется на бумаге, что приводит к задержкам и затрудняет контроль за загруженностью магистральной сети.

Подписывайтесь на Mediasat в Telegram: здесь самые интересные новости из мира технологий

Реинжиниринг отрасли выявил системные проблемы, которые планируется решить с помощью цифровых решений. Среди ключевых нововведений — создание цифрового двойника магистральной сети и применение искусственного интеллекта (ИИ) для оптимизации планирования перевозок.

Дополнительно внедряются системы распознавания номеров вагонов и услуга «Определение местонахождения вагона/груза». Автоматическая передача данных с GPS-трекеров обеспечит точную фиксацию прибытия и отправления поездов, а также автоматический расчет времени простоя.

Напомним, что Starlink получил официальное разрешение на работу в Казахстане после подписания соглашения с министерством цифрового развития в июне этого года. Официальные продажи спутниковых терминалов Starlink запланированы на третий квартал 2025 года в соответствии с требованиями национального законодательства.

- Реклама -

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.

Виталий Мосейчук
Виталий Мосейчук
Главный редактор интернет-издания Mediasat.INFO с 15-летним опытом работы в медиасфере. Имеет техническое образование, полученное в ХНАДУ. Специализируется на освещении тем телерадиовещания, телекоммуникаций и современных технологий. Совмещает редакторскую работу с авторской деятельностью, поддерживая тесные контакты с представителями телекоммуникационной отрасли.
- Реклама -

Читайте также

Новости

Eurosport получит украинскую аудиодорожку во время трансляций Вуэльты-2025

Eurosport 1 будет транслировать велогонку Вуэльта-2025 с украинской аудиодорожкой благодаря партнерству MEGOGO и Warner Bros. Discovery. Старт 23 августа в 14:35.
Новости

За полтора месяца более 1200 абонентов lifecell подключили Number Sharing для смарт-часов

За полтора месяца 1200+ абонентов lifecell активировали Number Sharing для смарт-часов. Услуга за 50 грн/мес позволяет использовать один номер на телефоне и часах.
Новости

SpaceX убеждает штат Луизиана заменить оптоволоконные сети на Starlink

Компания SpaceX активно протестует против решений штатов США о приоритетном финансировании волоконно-оптических сетей вместо спутниковой системы Starlink.
Новости

За год украинцы стали тратить на мобильную связь на треть больше, — НКЭК

Украинцы стали тратить на мобильную связь на 33% больше по сравнению с прошлым годом. Об этом заявила председатель НКЭК Лилия Мальон.
Новости

«Киевстар» обеспечил генераторами четверть своей сети и установил более 229 тысяч аккумуляторов

Киевстар обеспечил генераторами 25,8% сети и установил 229 тыс. аккумуляторов. С 2022 года инвестиции в резервное питание составили 3,2 млрд грн.
© Copyright 2007-2025 | Mediasat

Сообщить об опечатке

Текст, который будет отправлен нашим редакторам:

Отправить