Нацсовет оштрафовал провайдера на 640 тысяч гривен за трансляцию российских телеканалов

Национальный совет по вопросам телевидения и радиовещания (Нацсовет) на заседании 21 августа оштрафовал частное предприятие «ТВ-КОМ» из города Смела Черкасской области. Регулятор определил уровень общественной опасности нарушения как высокий и применил штраф в размере 640 тысяч гривен. Об этом сообщает «Детектор Медиа».

Причиной применения санкций стали результаты мониторинга Нацсовета. Проверка выявила, что компания осуществляет провайдерскую деятельность без надлежащей регистрации. В то же время в телевизионных пакетах предприятия регулятор зафиксировал наличие 14 российских каналов.

- Реклама -

Сумма штрафа составляет двойной размер от базового показателя. Такой подход обусловлен высоким уровнем общественной опасности выявленных нарушений. Регулятор руководствовался нормами законодательства, предусматривающими усиленные санкции за грубые нарушения во время военного положения.

Кроме финансовых санкций, Нацсовет обратился в правоохранительные органы по поводу деятельности этого провайдера. Такой шаг имеет целью дополнительное расследование обстоятельств дела и возможных уголовных аспектов нарушения.

Подписывайтесь на Mediasat в Telegram: здесь самые интересные новости из мира технологий

Стоит отметить, что во время военного положения регулятор применяет особую упрощенную процедуру реагирования на грубые нарушения. Эта процедура касается статей 110-113 и 115 закона «О СМИ». Она обеспечивает более оперативный механизм без проведения полноценной проверки на основе только акта мониторинга и других доказательств.

Этот случай не является единичным в практике регулятора. В июне текущего года Нацсовет применил санкции к обществу с ограниченной ответственностью производственно-коммерческой фирмы «Запорожелектронснаб». Однако, учитывая расположение компании в прифронтовом регионе, штраф составил минимальные 80 тысяч гривен.

Еще один резонансный случай произошел в мае, когда частное предприятие «Телерадиокомпания “Телком”» из поселка Десна Черниговской области получило штраф в размере 248 тысяч гривен. Нарушение заключалось в трансляции иностранных каналов из России под брендом Viju.