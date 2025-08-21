UARU

UARU

Нацсовет оштрафовал канал «Мега» на 454 тысячи гривен за показ программы на русском языке

Новости
Нацсовет

Национальный совет по вопросам телевидения и радиовещания (Нацсовет) оштрафовал телеканал «Мега» за трансляцию контента на русском языке. Регулятор зафиксировал нарушение языкового законодательства во время показа программы «Речдок» и применил финансовые санкции в отношении вещателя. Об этом сообщает «Детектор медиа».

Основанием для наложения штрафа стала 41-минутная трансляция программы «Речдок» на русском языке без украинского дублирования или озвучивания. Такое нарушение языкового законодательства было зафиксировано по результатам мониторинга Нацсовета 7 мая 2025 года.

Программа, которая стала причиной санкций, выпускается компанией ООО «07 продакшн». При этом юридическим лицом, несущим ответственность за вещание канала, выступает ООО «Телеканал “Мега”».

Руководство телеканала в своих объяснениях регулятору охарактеризовало показ русскоязычного контента как технический сбой. Представители вещателя заверили, что после инцидента приняли соответствующие меры для предотвращения подобных случаев в будущем.

Член Нацсовета Максим Оноприенко отметил, что рассмотрение этого вопроса несколько раз переносилось по просьбе представителей канала. Однако на заседании 21 августа регулятор решил окончательно рассмотреть дело и принять санкции.

По классификации Нацсовета, выявленное нарушение относится к категории значительных. Размер штрафа составляет 10 процентов от суммы лицензионного сбора, что для ООО «Телеканал “Мега”» составляет 454 тысячи гривен. Компания обязана перечислить эту сумму в государственный бюджет.

В то же время на этом же заседании Нацсовет оштрафовал предприятие «ТБ-КОМ» из Смелы Черкасской области. Регулятор квалифицировал нарушение провайдера как имеющее высокий уровень общественной опасности и наложил штраф в размере 640 тысяч гривен.

Редакция Mediasat
Редакция Mediasat
