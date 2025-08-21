UARU

Eurosport получит украинскую аудиодорожку во время трансляций Вуэльты-2025

Новости
Вуельта-2025 українською

Телеканал Eurosport 1 будет транслировать велогонку Вуэльта-2025 с украинской комментаторской дорожкой. Такое решение стало возможным благодаря партнерству между медиасервисом MEGOGO и Warner Bros. Discovery. Об этом сообщает пресс-служба MEGOGO.

Испанский Гранд-тур стартует 23 августа в итальянском городе Турин. Соревнования продлятся до 14 сентября и завершатся в столице Испании. Велогонщики преодолеют 21 этап общей протяженностью 3151 километр в течение 23 дней.

Украинские зрители смогут смотреть все этапы престижных соревнований на линейном канале Eurosport 1. В этом году организаторы впервые обеспечат полноценное комментирование на родном языке для отечественной аудитории.

Первая трансляция испанского велотура начнется 23 августа в 14:35 по киевскому времени. За микрофонами будут работать опытные спортивные комментаторы Алексей Борисовский, Инна Волочай и Андрей Билык.

Украинская аудиодорожка будет доступна как на платформе MEGOGO, так и у других официальных провайдеров каналов Eurosport. В то же время англоязычное комментирование будет обеспечивать команда международных репортеров: Андерс Милке, Андреа Бертон, Томас Бихель и Йип ван ден Бос.

Отдельным акцентом станет участие легенды велоспорта Альберто Контадора в финальном этапе. Трехкратный победитель Вуэльты проведет прямую трансляцию заключительного дня соревнований в Мадриде.

Для переключения на украинскую аудиодорожку при просмотре каналов Eurosport на MEGOGO необходимо выполнить несколько простых действий. Сначала нажмите на иконку настроек в виде «колесика» во время воспроизведения контента. Далее в появившемся меню выберите раздел «Аудиодорожка». Завершающим шагом станет выбор «Украинского» из списка доступных вариантов языков.

Напомним, украинский язык официально вошел в список языков трансляций Eurosport в мае текущего года, став двадцать первым. Созданием комментаторского сопровождения занимаются специалисты MEGOGO, а техническую и редакционную координацию обеспечивают специалисты Warner Bros. Discovery.

Редакция Mediasat
