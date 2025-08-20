За год украинцы стали тратить на мобильную связь на треть больше, — НКЭК

Украинцы стали тратить на мобильную связь на 33% больше по сравнению с прошлым годом. Об этом в интервью LIGA.net заявила председатель Национальной комиссии, осуществляющей государственное регулирование в сферах электронных коммуникаций, радиочастотного спектра и предоставления услуг почтовой связи (НКЭК) Лилия Мальон.

Статистические данные свидетельствуют о значительном росте рынка мобильных услуг. По словам руководителя регулятора, доходы операторов от мобильной связи в первом квартале текущего года выросли на 29,7% по сравнению с аналогичным периодом 2024 года. В то же время средний доход оператора от одного пользователя в месяц (ARPU) увеличился на 33%.

Несмотря на такую динамику, НКЭК не прогнозирует дополнительного повышения тарифов в связи с предстоящим присоединением Украины к европейскому роуминговому пространству. С 1 января 2026 года страна станет частью инициативы «Роуминг как дома» (Roaming Like At Home), что позволит украинцам пользоваться мобильной связью в странах ЕС по внутренним тарифам.

«Мы не ожидаем какого-либо повышения тарифов из-за роуминга. Оно у нас и так системно происходит без сопутствующих факторов», — подчеркнула Лилия Мальон.

Тем не менее внедрение новой роуминговой системы потребует определенных изменений в тарифных планах операторов. Компании мобильной связи должны дополнить свою линейку пакетами, которые будут включать услугу «Роуминг как дома», и распространить ее на все существующие тарифы.

Регулятор подчеркивает, что не вмешивается в процесс формирования конкретных конфигураций тарифных планов. Это остается прерогативой самих операторов. Однако НКЭК будет осуществлять мониторинг для предотвращения любых проявлений дискриминации потребителей.

Председатель комиссии выразила уверенность в силе рыночной конкуренции. По ее убеждению, преимущество получит тот оператор, который предложит наиболее привлекательные условия для абонентов. «Убеждена, что операторы должны думать не о том, чтобы ограничить, а о том, как сделать лучшее предложение потребителю», — подытожила руководительница НКЭК.