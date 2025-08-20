UARU

SpaceX убеждает штат Луизиана заменить оптоволоконные сети на Starlink

Новости
Starlink

Компания SpaceX активно протестует против решений штатов США о приоритетном финансировании волоконно-оптических сетей вместо спутниковой системы Starlink. Последним примером такого противостояния стал спор с Луизианой из-за распределения почти полумиллиарда долларов грантовых средств. Об этом сообщает издание PCMag.

Оператор спутниковой сети критикует план Луизианы выделить 91,5% бюджета на развитие оптоволоконной инфраструктуры. Руководство SpaceX обвинило штат в том, что он поддался влиянию «многочисленных лоббистов волоконно-оптической отрасли», которые якобы стремятся извлечь выгоду из масштабных государственных инвестиций.

Этот спор разворачивается на фоне кардинальных изменений в федеральной грантовой программе. Администрация Трампа переписала правила программы BEAD (Broadband Equity, Access, and Deployment) стоимостью 42 миллиарда долларов, создав более благоприятные условия для Starlink. Вместо прежней стратегии развития волоконно-оптических сетей новый подход требует от штатов применения «технологически нейтрального» принципа отбора.

Финансовые аспекты спора особенно беспокоят SpaceX. Компания утверждает, что подала заявку на обслуживание практически всех домохозяйств в рамках программы за менее чем 100 миллионов долларов. При этом общий бюджет Луизианы составляет почти 500 миллионов долларов на 127 842 локации. По расчетам SpaceX, это означает более 400 миллионов долларов нецелевых и ненужных расходов налогоплательщиков.

Фактическое распределение средств демонстрирует значительную разницу в подходах. Луизиана выделила SpaceX всего 7,75 миллиона долларов на обслуживание 10 327 локаций по 750 долларов за каждую. В то же время самый большой грант в размере 378 миллионов долларов получил Louisiana Local Fiber Consortium на обслуживание 68 535 локаций. Этот консорциум включает местных провайдеров в партнерстве с T-Mobile.

Такая диспропорция побудила SpaceX к жесткой критике процедуры отбора. Представители компании отмечают, что средняя стоимость волоконно-оптических проектов составляет 4449 долларов за локацию. По их словам, штат нарушил законодательные требования, отклонив более экономичные предложения спутниковых технологий.

SpaceX также оспаривает аналогичные решения в Вирджинии, используя схожие аргументы о несоблюдении новых федеральных правил. Компания настаивает, что такое распределение средств не соответствует принципам справедливой конкуренции и технологической нейтральности.

Виталий Мосейчук
Виталий Мосейчук
Главный редактор интернет-издания Mediasat.INFO с 15-летним опытом работы в медиасфере. Имеет техническое образование, полученное в ХНАДУ. Специализируется на освещении тем телерадиовещания, телекоммуникаций и современных технологий. Совмещает редакторскую работу с авторской деятельностью, поддерживая тесные контакты с представителями телекоммуникационной отрасли.
