«Киевстар» предложил абонентам YouTube Premium за 90 гривен в месяц

Ведущий украинский телекоммуникационный оператор «Киевстар» заключил партнерское соглашение с Google для предоставления услуги YouTube Premium своим клиентам. Абоненты компании смогут пользоваться премиум-сервисом по специальной цене 90 гривен в месяц. Об этом говорится в пресс-релизе «Киевстар».

Новое сотрудничество открывает украинским пользователям доступ к расширенным возможностям YouTube Premium. Сервис позволяет просматривать видеоконтент без рекламных вставок, использовать фоновое воспроизведение для музыки и видео, а также загружать материалы для офлайн-просмотра. Кроме того, подписка включает полноценный доступ к музыкальному стриминговому сервису YouTube Music Premium.

- Реклама -

Запуск YouTube Premium через «Киевстар» создает новые перспективы для развития украинской креативной индустрии. Рост платной аудитории будет способствовать увеличению доходов отечественных контент-мейкеров и расширению возможностей для монетизации их творчества.

«Это соглашение укрепляет позиции «Киевстар» как технологического лидера и способствует развитию цифровых сервисов в стране. Ожидаем, что оно положительно повлияет на рост украинской креативной индустрии», — отметил Илья Польшаков, директор по развитию новых направлений бизнеса в «Киевстар». Он также добавил, что это только начало сотрудничества с глобальной видеоплатформой, и в дальнейшем компания планирует расширять взаимодействие с YouTube.

Подписывайтесь на Mediasat в Telegram: здесь самые интересные новости из мира технологий

Представители Google также положительно оценили новое партнерство. «Мы рады поддерживать украинских YouTube-креаторов. Благодаря этому новому проекту с нашим долгосрочным партнером «Киевстар» опыт использования YouTube Premium станет еще лучше», — прокомментировала Татьяна Лукинюк, директор Google в Украине.

Особенностью новой услуги станет максимальное удобство для абонентов «Киевстар». Пользователи смогут оформить подписку и управлять ею через мобильное приложение «Мой Киевстар». Платежи будут осуществляться непосредственно с мобильного счета в пределах тарифного плана.

«Абоненты «Киевстар» смогут оформить подписку и оплачивать YouTube Premium в рамках своего тарифного плана. Это партнерство обеспечит доступ к премиальным сервисам YouTube по одной из самых конкурентоспособных цен в Украине», — подчеркнул Озан Аслан, директор по развитию бизнеса на массовом рынке «Киевстар».

Подробную информацию об условиях подключения и процедуре активации сервиса компания обнародует в ближайшее время на своих официальных платформах.

Партнерство с Google стало очередным этапом в развитии инновационных услуг «Киевстар». Напомним, недавно компания провела первое успешное тестирование Starlink Direct to Cell в Украине.