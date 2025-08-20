«Киевстар» обеспечил генераторами четверть своей сети и установил более 229 тысяч аккумуляторов

Телекоммуникационный оператор «Киевстар» активно внедряет решения альтернативной энергетики и существенно усиливает энергонезависимость своей сети в условиях военного времени. Об этом редакции Mediasat рассказали в пресс-службе «Киевстар».

Компания реализует пилотные проекты по использованию возобновляемых источников энергии в нескольких регионах Украины. В Одесской области две станции мобильной связи получили полностью автономное питание от солнечных панелей, что обеспечивает их независимость от традиционных сетей энергоснабжения. Параллельно с этим в Черкасской области тестируется гибридная система, которая объединяет солнечную и ветровую энергогенерацию.

В дальнейшем «Киевстар» планирует масштабировать внедрение альтернативных энергетических решений на другие регионы страны. Такой подход позволяет оператору уменьшить зависимость от централизованного энергоснабжения и обеспечить стабильную работу телекоммуникационной инфраструктуры.

Помимо альтернативной энергетики, компания значительно расширила использование генераторов для резервного питания. На сегодняшний день 25,8% сети мобильной связи обеспечено генераторами, что позволяет поддерживать связь даже во время длительных отключений электроэнергии.

Также оператор модернизировал системы аккумуляторного питания, установив 229 тысяч новых батарей для мобильной сети. Благодаря этим мерам продолжительность автономной работы сети увеличилась более чем в четыре раза по сравнению с началом полномасштабного вторжения.

Особое внимание уделено развитию фиксированной сети. Для услуги «Домашний Интернет» установлено 80,6 тысячи современных LiFePO4-аккумуляторов, которые отличаются быстрой зарядкой и повышенной устойчивостью к перегреву. Это позволило обеспечить 99% фиксированной сети резервным питанием продолжительностью до 12 часов.

Общая сумма инвестиций «Киевстар» в закупку, установку и обслуживание оборудования для резервного питания с 2022 года превысила 3,2 миллиарда гривен. Эти средства направлены на обеспечение энергетической устойчивости телекоммуникационной инфраструктуры в условиях военного времени.

«Энергетическая устойчивость нашей сети — это вопрос национальной безопасности и поддержания связи между украинцами в самые сложные времена», — отметил Александр Комаров, СЕО «Киевстар». По его словам, компания ежедневно работает над поддержанием надежности связи, постоянно совершенствуя сеть и обеспечивая стабильную связь для каждого украинца.

Параллельно с развитием технической инфраструктуры «Киевстар» расширяет линейку услуг для абонентов. Недавно оператор заключил партнерское соглашение с Google, благодаря которому клиенты компании смогут пользоваться YouTube Premium по специальной цене 90 гривен в месяц.