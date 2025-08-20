UARU

UARU

«Киевстар» обеспечил генераторами четверть своей сети и установил более 229 тысяч аккумуляторов

НовостиТелеком
Київстар

Телекоммуникационный оператор «Киевстар» активно внедряет решения альтернативной энергетики и существенно усиливает энергонезависимость своей сети в условиях военного времени. Об этом редакции Mediasat рассказали в пресс-службе «Киевстар».

Компания реализует пилотные проекты по использованию возобновляемых источников энергии в нескольких регионах Украины. В Одесской области две станции мобильной связи получили полностью автономное питание от солнечных панелей, что обеспечивает их независимость от традиционных сетей энергоснабжения. Параллельно с этим в Черкасской области тестируется гибридная система, которая объединяет солнечную и ветровую энергогенерацию.

- Реклама -

В дальнейшем «Киевстар» планирует масштабировать внедрение альтернативных энергетических решений на другие регионы страны. Такой подход позволяет оператору уменьшить зависимость от централизованного энергоснабжения и обеспечить стабильную работу телекоммуникационной инфраструктуры.

Помимо альтернативной энергетики, компания значительно расширила использование генераторов для резервного питания. На сегодняшний день 25,8% сети мобильной связи обеспечено генераторами, что позволяет поддерживать связь даже во время длительных отключений электроэнергии.

Подписывайтесь на Mediasat в Telegram: здесь самые интересные новости из мира технологий

Также оператор модернизировал системы аккумуляторного питания, установив 229 тысяч новых батарей для мобильной сети. Благодаря этим мерам продолжительность автономной работы сети увеличилась более чем в четыре раза по сравнению с началом полномасштабного вторжения.

Особое внимание уделено развитию фиксированной сети. Для услуги «Домашний Интернет» установлено 80,6 тысячи современных LiFePO4-аккумуляторов, которые отличаются быстрой зарядкой и повышенной устойчивостью к перегреву. Это позволило обеспечить 99% фиксированной сети резервным питанием продолжительностью до 12 часов.

Общая сумма инвестиций «Киевстар» в закупку, установку и обслуживание оборудования для резервного питания с 2022 года превысила 3,2 миллиарда гривен. Эти средства направлены на обеспечение энергетической устойчивости телекоммуникационной инфраструктуры в условиях военного времени.

«Энергетическая устойчивость нашей сети — это вопрос национальной безопасности и поддержания связи между украинцами в самые сложные времена», — отметил Александр Комаров, СЕО «Киевстар». По его словам, компания ежедневно работает над поддержанием надежности связи, постоянно совершенствуя сеть и обеспечивая стабильную связь для каждого украинца.

Параллельно с развитием технической инфраструктуры «Киевстар» расширяет линейку услуг для абонентов. Недавно оператор заключил партнерское соглашение с Google, благодаря которому клиенты компании смогут пользоваться YouTube Premium по специальной цене 90 гривен в месяц.

- Реклама -

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.

Виталий Мосейчук
Виталий Мосейчук
Главный редактор интернет-издания Mediasat.INFO с 15-летним опытом работы в медиасфере. Имеет техническое образование, полученное в ХНАДУ. Специализируется на освещении тем телерадиовещания, телекоммуникаций и современных технологий. Совмещает редакторскую работу с авторской деятельностью, поддерживая тесные контакты с представителями телекоммуникационной отрасли.
- Реклама -

Читайте также

Новости

Более 40% украинцев отказываются отключать уведомления на смартфонах во время сна

Более 40% пользователей в Украине не отключают уведомления на смартфонах в течение ночи, при этом каждый третий респондент спит менее шести часов в сутки.
Новости

«Киевстар» предложил абонентам YouTube Premium за 90 гривен в месяц

Ведущий украинский телекоммуникационный оператор «Киевстар» заключил партнерское соглашение с Google для предоставления услуги YouTube Premium своим клиентам.
Новости

YouTube может приобрести права на трансляцию церемонии «Оскар»

Американская киноакадемия ищет альтернативу ABC для трансляции "Оскара". YouTube, Netflix и Amazon в списке претендентов на права за более чем 100 млн долларов.
Новости

В Украине официально разрешили использовать технологию Wi-Fi 6E

Кабинет Министров Украины утвердил постановление №976, которое разрешает использование Wi-Fi 6E. Решение устраняет технологическое отставание и открывает доступ к современному оборудованию.
Новости

Music Box Group запускает три новых музыкальных канала

Music Box Group расширяет свое предложение запуском трех новых музыкальных каналов премиум-класса – Music Box Hits, Music Box Dance и Music Box Sexy.
© Copyright 2007-2025 | Mediasat

Сообщить об опечатке

Текст, который будет отправлен нашим редакторам:

Отправить