Более 40% украинцев отказываются отключать уведомления на смартфонах во время сна

Более 40% пользователей в Украине не отключают уведомления на мобильных устройствах в течение ночи, при этом каждый третий респондент спит менее шести часов в сутки. Такие данные получила компания Rakuten Viber в ходе опроса более 30 тысяч респондентов.

Результаты опроса раскрывают особенности использования смартфонов украинцами во время ночного отдыха. В частности, 37% опрошенных отметили, что вообще не выключают уведомления, поскольку они не мешают их сну. В то же время еще 12% респондентов сознательно оставляют уведомления включенными из-за страха пропустить важную информацию.

- Реклама -

Интересно, что только треть пользователей (34%) всегда переводит свои устройства в бесшумный режим на время отдыха. Еще 9% украинцев практикуют избирательный подход, отключая уведомления только от определенных приложений, но оставляя активными звонки и сообщения, которые считают критически важными. Наименее популярным оказался радикальный метод — полное отключение телефона на ночь, который используют только 8% опрошенных.

Исследование также выявило тревожные тенденции в отношении продолжительности сна среди украинцев. Почти половина респондентов (40%) спит недостаточно — менее шести часов в сутки. Среди них 36% спят от четырех до шести часов, а 4% участников опроса отметили, что в последнее время их сон длится менее четырех часов.

Подписывайтесь на Mediasat в Telegram: здесь самые интересные новости из мира технологий

Подробное распределение ответов на вопрос «Сколько времени вы сейчас в среднем спите?» выглядит следующим образом:

7-8 часов — 43% ;

; 4-6 часов — 36% ;

; Более 8 часов — 14% ;

; В последнее время менее 4 часов — 4% ;

; В будни сплю мало, высыпаюсь по выходным — 3%.

Что касается поведения пользователей в отношении уведомлений во время сна, ответы на вопрос «Выключаете ли вы уведомления в телефоне на время сна, чтобы ничего не беспокоило?» распределились следующим образом:

Нет, не просыпаюсь от уведомлений, поэтому не выключаю — 37% ;

; Всегда ставлю на беззвучный режим — 34% ;

; Нет, боюсь пропустить что-то важное — 12% ;

; Да, но выборочно: на определенные звонки и сообщения лучше ответить — 9% ;

; Я вообще выключаю телефон на ночь — 8%.

Стоит отметить, что опрос проводился анонимно в официальном канале Rakuten Viber Украина. Ключевую возрастную группу респондентов составили пользователи 34-45 лет, при этом более половины участников исследования составляли лица в возрасте до 45 лет.