Видеохостинг YouTube рассматривает возможность приобретения прав на трансляцию церемонии вручения кинопремии «Оскар». Это может стать самым большим шагом платформы в сфере развлекательного контента после получения прав на NFL Sunday Ticket. Как сообщает Bloomberg, в настоящее время Американская киноакадемия ищет альтернативу текущему вещателю церемонии.

В настоящее время права на трансляцию церемонии в США принадлежат телеканалу ABC. Компания транслирует престижное шоу почти пятьдесят лет и будет владеть правами как минимум до 2028 года. Однако переговоры между Disney, владельцем ABC, и Киноакадемией завершились безрезультатно из-за вопроса стоимости прав.

Дело в том, что права на трансляцию «Оскара» стоят более 100 миллионов долларов в год. При этом за последнее десятилетие аудитория церемонии в США сократилась вдвое, а по сравнению с пиком 1990-х годов — на 60 процентов. Из-за этого ABC отказывается повышать стоимость прав.

YouTube же рассматривается как идеальный кандидат для омоложения формата церемонии. Сегодня платформа насчитывает 2,5 миллиарда пользователей во всем мире и может предложить беспрецедентный охват аудитории. Кроме того, большинство зрителей уже сейчас предпочитают просматривать фрагменты церемонии на YouTube на следующий день после эфира.

Кроме YouTube, на права также претендуют традиционные телесети NBC и CBS, а также Disney, Amazon и Netflix. Эти компании имеют собственные студии, опыт организации прямых эфиров и возможность сочетать трансляции с прокатными релизами фильмов. Netflix рассматривает возможность трансляции также как способ укрепить позиции лидера индустрии стриминга.

Решение об изменении вещателя может быть принято уже в 2025 году, пишет Bloomberg. Это даст Киноакадемии достаточно времени для разработки новых форматов трансляции. Переход «Оскара» на цифровые платформы может стать самым значительным изменением в истории премии со времен перехода с NBC на ABC в 1976 году.

Добавим, что в Украине права на трансляцию церемонии вручения «Оскара» принадлежат телеканалу «Суспільне Культура».