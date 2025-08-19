В Украине официально разрешили использовать технологию Wi-Fi 6E

Кабинет Министров Украины утвердил постановление, которое легализует использование передовой радиотехнологии Wi-Fi 6E в Украине. Решение правительства от 13 августа 2025 года под номером 976 открывает путь для сертификации современного цифрового оборудования. Об этом сообщает Европейская Бизнес Ассоциация (ЕБА).

Постановление решает проблему, которая годами сдерживала развитие цифровых технологий в Украине. Wi-Fi 6E (WiFi 6 Extended) является расширенной версией стандарта Wi-Fi 6, использующей дополнительный диапазон частот 6 ГГц для обеспечения более высокой скорости передачи данных.

ЕБА выразила благодарность Министерству цифровой трансформации и Национальной комиссии, осуществляющей государственное регулирование в сферах электронных коммуникаций, радиочастотного спектра и предоставления услуг почтовой связи (НКЭК), за учет позиции бизнес-сообщества. Ассоциация в течение длительного времени подчеркивала критическую важность этого решения для развития цифровой экономики страны.

Основная проблема заключалась в невозможности официальной сертификации устройств с поддержкой Wi-Fi 6E. Смартфоны, ноутбуки, телевизоры и маршрутизаторы последних поколений уже оснащены поддержкой этой технологии, однако регуляторные ограничения блокировали их полноценное использование в Украине.

Отсутствие законодательного разрешения создавало препятствия для импортеров электроники. Производители не могли получить сертификаты соответствия для новых устройств, что ограничивало ассортимент доступной техники для украинских потребителей.

Ситуация в Украине отличалась от мировых тенденций. Страны Европейского Союза (ЕС) и большинство развитых государств внедрили Wi-Fi 6E еще несколько лет назад. Некоторые из них уже рассматривают возможность перехода на следующий стандарт Wi-Fi 7.

Технологическое отставание имело экономические последствия. Украинские предприятия не могли в полной мере использовать возможности современного оборудования, что влияло на их конкурентоспособность на международном уровне.

Новое постановление гармонизирует отечественное законодательство с европейскими стандартами. Это позволит импортировать и использовать оборудование без ограничений его функциональности, что ранее было обязательным требованием для получения разрешений.

Wi-Fi 6E официально утвержден в качестве международного стандарта в 2020 году. Массовое производство совместимого оборудования началось в 2021 году, и с тех пор технология активно распространяется по всему миру.

По данным Wi-Fi Alliance, технология разрешена в ЕС и подавляющем большинстве стран мира. Исключением остаются лишь отдельные африканские государства и, до недавнего времени, Украина.

Эксперты отрасли отмечают, что задержка с внедрением Wi-Fi 6E в Украине была особенно ощутимой на фоне того, что некоторые страны уже обсуждают внедрение Wi-Fi 7, который будет работать в диапазоне 6425-7125 МГц.