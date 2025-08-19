В ОАЭ запустили первую коммерческую сеть 5G-Advanced

Объединенные Арабские Эмираты (ОАЭ) стали первой страной Ближнего Востока, где развернута коммерческая сеть пятого поколения 5G-Advanced. Проект реализовали телекоммуникационный оператор du совместно с китайской корпорацией Huawei. Об этом редакции Mediasat сообщили в пресс-службе оператора du.

Новая сеть использует передовую технологию Dual Band Active Antenna Unit (AAU), которая позволяет одновременно работать в частотных диапазонах 3,7 ГГц и 2,6 ГГц. Такое решение обеспечивает значительное повышение производительности телекоммуникационной инфраструктуры.

- Реклама -

Технология 5G-Advanced, также известная как 5.5G, является усовершенствованной версией стандарта 5G. Она обеспечивает скорость передачи данных до 10 Гбит/с, минимальные задержки и улучшенную энергоэффективность по сравнению с базовой версией 5G.

Внедрение новой сети открывает возможности для развития технологий виртуальной реальности (VR), искусственного интеллекта (ИИ) и интернета вещей (IoT). Двухдиапазонное AAU-решение гарантирует пользователям стабильную высокую производительность.

Подписывайтесь на Mediasat в Telegram: здесь самые интересные новости из мира технологий

Новая сеть предназначена для использования в зонах высокой концентрации пользователей, на корпоративных объектах, а также в сферах расширенной реальности (XR), потокового видео сверхвысокой четкости и промышленного интернета вещей.

В настоящее время покрытие 5G-Advanced доступно в ключевых городах страны, в частности Дубае и Абу-Даби. В ближайшие годы оператор планирует расширить сеть на всю территорию ОАЭ.

Запуск сети 5G-Advanced подтверждает статус ОАЭ как технологического лидера региона и создает фундамент для будущей цифровой трансформации страны. Власти ОАЭ планируют, что 5G-Advanced станет основой для цифровой трансформации страны и укрепит ее позиции как технологического лидера.

Этот запуск является продолжением предыдущих достижений компаний. В 2024 году du и Huawei уже развернули первую в регионе indoor-сеть 5G-Advanced в торговых центрах, отелях и аэропортах, достигнув скорости передачи данных 5,1 Гбит/с.

В то же время технология 5G-Advanced развивается и в других странах мира. В частности, в Китае крупнейший телекоммуникационный оператор China Mobile также объявил о запуске этого стандарта мобильной связи, который является промежуточной версией между действующим 5G и будущим 6G.