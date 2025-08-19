UARU

Music Box Group запускает три новых музыкальных канала

Новости
Music Box Group запускає три нові музичні канали
Music Box Group

Медиагруппа Music Box Group расширяет свое предложение запуском трех новых музыкальных каналов премиум-класса. Новые проекты Music Box Hits, Music Box Dance и Music Box Sexy дополнят существующий Music Box Classic и начнут вещание в октябре этого года. Об этом сообщает Wirtualnemedia.pl.

Чешская компания, которую медиагруппа основала в мае этого года, уже зарегистрировала лицензии на новые каналы. Программное наполнение всех каналов будет основываться на расширенной библиотеке из более чем 20 000 музыкальных видеоклипов в формате Full HD, включая отреставрированные архивные материалы.

Помимо тематических каналов, Music Box Group также развивает обычный канал Music Box, который предлагает широкий спектр музыкальных программ, в частности концерты, интервью с музыкантами и музыкальные новости. 28 сентября 2023 года Национальный совет Украины по вопросам телевидения и радиовещания зарегистрировал Music Box, который стал первым иностранным телеканалом, получившим разрешение на трансляцию в Украине. Дело в том, что правами на канал владеет компания из Гибралтара, поэтому для трансляции в Украине Music Box должен был пройти полную регистрацию, ведь Гибралтар не входит в Европейский Союз.

Развивая успех основного канала, медиагруппа решила расширить свои услуги специализированными тематическими каналами. Среди них:

  • Music Box Hits – сосредоточен на демонстрации крупнейших хитов из актуальных чартов и самых горячих международных и европейских релизов. Канал будет показывать самые популярные треки современной музыкальной индустрии.
  • Music Box Dance – специализируется на танцевальной и электронной музыке. Программа канала охватывает классические клубные хиты и новейшие работы ведущих диджеев мира. Особенностью канала станет показ уникальных видеоклипов, восстановленных с архивных носителей Betacam.
  • Music Box Sexy – канал с изысканной и чувственной эстетикой. Программа сочетает гламур, энергию горячих ритмов и смелый подход к музыкальной презентации с исключительной визуальной привлекательностью.

Все три канала относятся к сегменту премиум и будут распространяться по платной модели без рекламы. Вещание начнется в Польше и других европейских странах.

Music Box является старейшим музыкальным телевизионным брендом в Европе, основанным в 1984 году в Великобритании. Компания появилась раньше MTV Europe (1987), MCM во Франции (1989), Viva в Германии (1993) и VH1 UK (1994). В настоящее время музыкальные каналы компании транслируются в таких странах, как Польша, Украина, Израиль, Грузия и Гибралтар.

