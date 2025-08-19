Music Box Group запускает три новых музыкальных канала

Медиагруппа Music Box Group расширяет свое предложение запуском трех новых музыкальных каналов премиум-класса. Новые проекты Music Box Hits, Music Box Dance и Music Box Sexy дополнят существующий Music Box Classic и начнут вещание в октябре этого года. Об этом сообщает Wirtualnemedia.pl.

Чешская компания, которую медиагруппа основала в мае этого года, уже зарегистрировала лицензии на новые каналы. Программное наполнение всех каналов будет основываться на расширенной библиотеке из более чем 20 000 музыкальных видеоклипов в формате Full HD, включая отреставрированные архивные материалы.

Помимо тематических каналов, Music Box Group также развивает обычный канал Music Box, который предлагает широкий спектр музыкальных программ, в частности концерты, интервью с музыкантами и музыкальные новости. 28 сентября 2023 года Национальный совет Украины по вопросам телевидения и радиовещания зарегистрировал Music Box, который стал первым иностранным телеканалом, получившим разрешение на трансляцию в Украине. Дело в том, что правами на канал владеет компания из Гибралтара, поэтому для трансляции в Украине Music Box должен был пройти полную регистрацию, ведь Гибралтар не входит в Европейский Союз.

Развивая успех основного канала, медиагруппа решила расширить свои услуги специализированными тематическими каналами. Среди них:

Music Box Hits – сосредоточен на демонстрации крупнейших хитов из актуальных чартов и самых горячих международных и европейских релизов. Канал будет показывать самые популярные треки современной музыкальной индустрии.

– сосредоточен на демонстрации крупнейших хитов из актуальных чартов и самых горячих международных и европейских релизов. Канал будет показывать самые популярные треки современной музыкальной индустрии. Music Box Dance – специализируется на танцевальной и электронной музыке. Программа канала охватывает классические клубные хиты и новейшие работы ведущих диджеев мира. Особенностью канала станет показ уникальных видеоклипов, восстановленных с архивных носителей Betacam.

– специализируется на танцевальной и электронной музыке. Программа канала охватывает классические клубные хиты и новейшие работы ведущих диджеев мира. Особенностью канала станет показ уникальных видеоклипов, восстановленных с архивных носителей Betacam. Music Box Sexy – канал с изысканной и чувственной эстетикой. Программа сочетает гламур, энергию горячих ритмов и смелый подход к музыкальной презентации с исключительной визуальной привлекательностью.

Все три канала относятся к сегменту премиум и будут распространяться по платной модели без рекламы. Вещание начнется в Польше и других европейских странах.

Music Box является старейшим музыкальным телевизионным брендом в Европе, основанным в 1984 году в Великобритании. Компания появилась раньше MTV Europe (1987), MCM во Франции (1989), Viva в Германии (1993) и VH1 UK (1994). В настоящее время музыкальные каналы компании транслируются в таких странах, как Польша, Украина, Израиль, Грузия и Гибралтар.