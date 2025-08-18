UARU

МТС протестировала прототип базовой станции 5G для прямой связи спутник-смартфон

Базова станція

Российский оператор связи МТС успешно завершил стендовые испытания прототипа базовой станции пятого поколения с технологией гибридной неназемной связи. Компания испытала систему, имитируя работу смартфона через спутниковый канал. Об этом говорится в пресс-релизе оператора.

Компания применила технологию Non-Terrestrial Networks (NTN), которая позволяет передавать сигнал мобильной связи через низкоорбитальные спутники. Эти испытания стали начальным этапом амбициозной программы оператора по запуску мобильной спутниковой связи к 2030 году.

NTN работает в режиме Direct to Cellular (D2C), что обеспечивает прямую связь между спутником и смартфоном. Технология предназначена для обеспечения мобильной связи в районах без покрытия традиционных наземных сетей. Спутниковые группировки будут располагаться на орбитальных высотах от 500 до 600 километров и обеспечат абонентам глобальную связь практически из любой точки мира.

Главным преимуществом D2C является возможность прямого подключения современных мобильных устройств без необходимости в специальных терминалах. В случае отсутствия наземного покрытия сигнал будет поступать на смартфон непосредственно со спутниковой базовой станции.

МТС создала лабораторный макет для моделирования взаимодействия абонентского терминала с 5G-станцией, расположенной на спутнике. Эмулятор канала «спутник-земля» позволил проверить различные параметры работы системы в трех частотных диапазонах.

«Внедрение 5G NTN обеспечит полное покрытие мобильной связью территории России, учитывая ее масштабы и низкую плотность населения», – заявил вице-президент МТС по телекоммуникационной инфраструктуре Виктор Белов.

До коммерческого запуска системы компания планирует разработать тестовую бортовую станцию и провести ее испытания на спутниковой платформе. Следующим шагом будет вывод нескольких аппаратов на орбиту для пробной эксплуатации системы.

Редакция Mediasat
