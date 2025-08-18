Телекоммуникационный оператор «Киевстар» заплатил 11 миллионов долларов за выкуп 28% акций цифровой медицинской платформы Helsi в мае текущего года. Об этом сообщает «Интерфакс-Украина» со ссылкой на данные отчета компании, поданного в Комиссию по ценным бумагам и биржам США (SEC).

Выкупленная доля включала 26,9% акций ООО «Украинская инвестиционная платформа» и 1,1% акций других миноритарных акционеров. По данным ресурса YouControl, владельцем 96,3% ООО «Украинская инвестиционная платформа» является Самвел Акопян, а еще 3,7% принадлежит Артему Михайлюку. Одновременно со сделкой были расторгнуты предыдущие опционные контракты пут и колл на 30,01% акций, которые оценивались в 10 миллионов долларов по состоянию на конец марта.

Вместо расторгнутых контрактов стороны заключили новые опционные соглашения на тех же условиях для оставшихся 2,01% акций компании. Это означает, что «Киевстар» сохраняет возможность выкупить последнюю долю Helsi в будущем.

Напомним, что контрольный пакет акций Helsi в размере 69,99% «Киевстар» приобрел в августе 2022 года за 15 миллионов долларов. Общая стоимость инвестиций оператора в медицинскую платформу составила 26 миллионов долларов.

Согласно отчету, доход Helsi демонстрирует уверенный рост. В 2024 году выручка платформы увеличилась на 48% по сравнению с предыдущим годом и достигла 5,1 миллиона долларов.

Helsi является одной из ведущих цифровых медицинских платформ в Украине. По состоянию на начало 2025 года сервис объединяет около 29 миллионов зарегистрированных пациентов с доступом к 1600 государственным и частным медицинским учреждениям. Платформа сотрудничает с более чем 60 тысячами медицинских работников и обеспечивает дистанционные консультации, запись на прием и хранение медицинских данных.

Мобильное приложение Helsi скачали 10 миллионов пользователей по состоянию на конец 2024 года, что в 2,5 раза превышает показатель двухлетней давности. Такая динамика свидетельствует о растущей популярности цифровых медицинских сервисов среди украинцев.

Помимо приобретения доли Helsi, «Киевстар» продолжает расширять портфель активов. В сентябре прошлого года компания приобрела за 2 миллиона долларов регионального провайдера LanTrace из Борисполя, который предоставляет услуги фиксированного широкополосного интернет-доступа в Киевской области.

В настоящее время Антимонопольный комитет Украины (АМКУ) рассматривает заявку «Киевстара» на приобретение владельца онлайн-сервиса Tabletki.ua. Регулятор отметил, что совокупные доли участников концентрации на отдельных рынках могут превышать 35-процентную границу. Стоит отметить, что первая заявка на приобретение компании была подана в ноябре 2024 года, однако комитет вернул ее как не соответствующую требованиям положения о порядке рассмотрения заявлений.

Генеральный директор «Киевстара» Александр Комаров заявлял, что компания планирует до конца 2025 года достичь 10% доли дохода от непрофильного бизнеса. К этому сегменту относятся сервис такси Uklon, «Киевстар ТВ», медицинская платформа Helsi, а также облачные сервисы и решения Big Data.