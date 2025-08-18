«Киевстар» приобрел бориспольского интернет-провайдера LanTrace за $2 млн

Оказалось, что телекоммуникационная компания «Киевстар» еще в сентябре 2024 года купила интернет-провайдера LanTrace за 2 миллиона долларов. Об этом журналисты издания Scroll.media узнали из документов, которые компания подала в Комиссию по ценным бумагам и биржам США (Securities and Exchange Commission, SEC) во время подготовки выхода на биржу Nasdaq.

Компания LanTrace предоставляет услуги фиксированного интернета в нескольких десятках населенных пунктов Киевской области. Главный офис провайдера работает в Борисполе. По данным открытых реестров, «Киевстар» стал полноправным владельцем компании.

Ранее об этой сделке нигде не писали. Компания «Киевстар» также не называла имя приобретенного провайдера в официальных заявлениях. Подробности сделки стали известны только благодаря документам для SEC.

Эта покупка является частью стратегии «Киевстара» по расширению на рынке фиксированного интернета. Консолидация рынка по-прежнему остается главным путем роста для крупных игроков. Специалисты подсчитывают, что в Украине работает около 2000 малых операторов, а это открывает широкие возможности для слияний и поглощений (mergers and acquisitions, M&A).

По словам источников Scroll.media, компания не отказывается от намерения увеличить свою долю рынка через M&A. Главная сложность — состояние рынка и таких мелких игроков: часто это бизнес, построенный как множество физических лиц-предпринимателей (ФЛП). Для «Киевстара» такой подход неприемлем, поэтому компания ищет игроков, которые готовы перейти на более понятный формат работы или уже так работают.