АМКУ видит риски монополизации в приобретении «Киевстаром» сервиса Tabletki.ua

«Київстар» та Tabletki.ua

Антимонопольный комитет Украины (АМКУ) начал рассмотрение концентрации в связи с планами ЧАО «Киевстар» получить контроль над ООО «МТПК» (Международная торговая промышленная компания) — владельцем медицинского онлайн-сервиса Tabletki.ua. Регулятор выявил возможные риски монополизации рынка. Об этом сообщается на официальном сайте Антимонопольного комитета.

Анализируя документы, АМКУ выяснил несколько ключевых моментов. Участники соглашения являются владельцами онлайн-поисковых систем Helsi и Tabletki.ua, на которых размещены информационные материалы в сфере здравоохранения и фармацевтической продукции. Доли компаний на соответствующих товарных рынках могут превысить 35-процентный порог.

Как следствие, Антимонопольный комитет видит в сделке угрозу конкуренции. Эксперты регулятора опасаются, что концентрация может привести к монополизации сектора или значительно ограничить конкурентную среду. Чтобы принять окончательное решение, АМКУ проведет детальное исследование конкурентной ситуации на соответствующих рынках.

Это уже третья попытка телекоммуникационного оператора получить разрешение на приобретение медицинского сервиса. Регулятор отклонил предыдущие две заявки из-за формальных нарушений и конкурентных оговорок. Текущую заявку «Киевстар» подал в июле 2025 года.

Стоит отметить, что это не первая сделка «Киевстара» в медицинской сфере. В мае этого года телекоммуникационный оператор сообщил об увеличении доли владения в компании Helsi с 69,99% до 97,99%. Таким образом, «Киевстар» последовательно расширяет присутствие на рынке медицинских онлайн-услуг.

