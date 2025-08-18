UARU

Акции Kyivstar Group упали на 7,4% в первый день торгов на Nasdaq

Новости
Kyivstar Nasdaq

Акции Kyivstar Group Ltd. упали в первый день торгов на американской бирже Nasdaq на 7,4% до отметки 11,52 долл. за акцию. Торги начались 15 августа под тикером KYIV со стартовой ценой 12,44 долл. за акцию. Как сообщает «Экономическая правда» со ссылкой на котировки Nasdaq, дебют украинской телекоммуникационной компании на американском рынке оказался волатильным.

В течение торговой сессии стоимость акций колебалась в диапазоне от 11,20 долл. до 13,28 долл. Общий объем торгов достиг 1,73 миллиона акций, что демонстрирует умеренный интерес инвесторов к новому участнику биржи.

По результатам первого дня рыночная капитализация Kyivstar Group составила примерно 2,53 миллиарда долларов. Это значение сформировалось на основе закрытия торгов на уровне 11,52 долл. за акцию.

Президент «Киевстар» Александр Комаров прокомментировал ситуацию агентству Reuters, отметив, что первые недели торгов акциями компании будут характеризоваться нестабильностью. Руководитель также подчеркнул, что турбулентная внешняя среда уже учтена в оценке компании.

Листинг Kyivstar Group Ltd. стал историческим для Украины. Компания стала первой на Nasdaq, чей бизнес полностью сосредоточен на украинском рынке. Выход на биржу состоялся благодаря соглашению со специальной компанией поглощения (SPAC) Cohen Circle.

После завершения транзакции контрольный пакет акций в размере 89,6% остался в собственности международной телекоммуникационной группы Veon. Базовая стоимость акций на этапе формирования SPAC составляла 10 долларов за акцию.

Kyivstar Group Ltd. объединяет активы мобильного оператора «Киевстар».

