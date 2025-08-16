SpaceX прекращает предоставление бесплатной паузы для частных пользователей услуги спутникового интернета Starlink. С сентября 2025 года владельцы тарифов Roam, Residential и Priority смогут воспользоваться только платным режимом ожидания за 5 долларов в месяц. Об этом сообщает Notebookcheck.

Новая система коренным образом отличается от предыдущей паузы, которая полностью прерывала соединение. Теперь пользователи будут иметь неограниченный доступ к медленному интернету со скоростью до 500 килобит в секунду. Компания характеризует эту возможность как средство для экстренных сообщений и автоматических обновлений программного обеспечения устройств.

Подписчики в Соединенных Штатах уже получают уведомления о необходимости перехода на новую форму обслуживания. В противном случае придется полностью отменить подписку и потерять возможность сохранить учетную запись. Вместе с тем сообщается, что изменения не коснутся корпоративных заказчиков и участников промо-предложений.

Больше всего нововведение повлияет на владельцев компактной антенны Mini. Эти пользователи теряют сразу два преимущества — бесплатную паузу и экономный тарифный план за 10 долларов за 10 гигабайт, который тоже отменяют. Теперь они должны платить 60 долларов в год, даже если не пользуются услугами.

Возможности режима ожидания будут значительно ограничены. Starlink подчеркивает непригодность такого соединения для полноценной работы в сети. Скорость 500 килобит в секунду позволит только отправку сообщений и техническую поддержку устройств.

В то же время компания SpaceX продолжает расширять географию своих услуг. 13 августа 2025 года Starlink официально заработал в Казахстане, предоставляя местным пользователям доступ к скоростному интернету через сеть низкоорбитальных спутников.