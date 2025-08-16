Киносеть «Синема парк» судится с Sony Pictures из-за ухода студии из России

Объединенная киносеть «Синема парк» и «Формула кино» подала иски против бывшего российского представительства голливудской студии Sony Pictures на общую сумму почти 578 миллионов рублей (7,22 миллиона долларов). Киносеть объясняет свои требования упущенными доходами из-за ухода американской кинокомпании с российского рынка. Об этом сообщает РБК.

Иски подали две основные структуры киносети против общества с ограниченной ответственностью «Контент Клуб», которое до 2022 года работало как «Сони пикчерс продакшнс энд релизинг», следует из картотеки арбитража.

Общество с ограниченной ответственностью «Райзинг стар медиа» выдвинуло требования на 104 миллиона рублей (1,30 миллиона долларов), тогда как ООО «Синема парк» требует компенсации в размере 473,8 миллиона рублей (5,92 миллиона долларов).

Представитель истцов в суде объяснил сумму требований расчетами упущенной выгоды киносети. По его словам, с 2022 по 2025 год Sony Pictures выпустила в мировой прокат 15 кинофильмов, которые не показывали в России. Киносеть рассчитала размер упущенных доходов на основе анализа мировых прокатных показателей и количества своих кинозалов в России.

Истец также просил назначить судебную экспертизу для установления возможности показа фильмов Sony Pictures в российских кинотеатрах с 2022 по 2025 год и оценки потенциальных доходов от их проката.

Среди самых известных фильмов студии, вышедших в мировой прокат за последние три года, — кинокомикс «Мадам Паутина» с актрисой Дакотой Джонсон, который собрал 100 миллионов долларов в мировом прокате, лента «Крейвен-Охотник», собравшая 62 миллиона долларов, а также анимационный блокбастер «Человек-паук: Через Вселенную», который заработал 690 миллионов долларов в мировом прокате.

Представитель ответчика заявил, что не согласен с исковыми требованиями. Суд назначил рассмотрение дела на сентябрь текущего года.

С начала 2025 года бывшее российское представительство Sony Pictures активно начало судебные процессы против основных российских киносетей. «Контент Клуб» подал несколько десятков исков на общую сумму более одного миллиарда рублей (12,48 миллиона долларов) против ведущих киносетей. Самый крупный иск на сумму 436,4 миллиона рублей (5,45 миллиона долларов) компания подала против структуры «Синема парк». Дополнительно компания требовала 71,6 миллиона рублей (894 тысячи долларов) с киносети «Каро» и 176 миллионов рублей (2,20 миллиона долларов) с сети «Киномакс». Претензии касались долгов за показы фильмов американской киностудии еще до ухода компании из России.

Однако по большинству исков «Контент Клуба» суд прекратил производство из-за того, что истец отказался от своих требований. Два источника РБК в киносетях сообщили о достижении досудебных соглашений с «Контент Клубом» на взаимовыгодных условиях. Среди крупных киносетей активные судебные разбирательства продолжаются только с объединенной сетью «Синема парк» и «Формула кино».