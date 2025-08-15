Запуск телеканала «Интер Украина» отложен до завершения военного положения

Национальный совет Украины по вопросам телевидения и радиовещания (Нацсовет) дал медиагруппе «Интер» разрешение перенести начало вещания канала «Интер Украина» в сети эфирного цифрового телевидения. Новый срок — до завершения военного положения и еще три месяца после этого. Об этом сообщил «Детектор медиа», ссылаясь на официальный ответ регулятора.

В июне 2025 года ЧАО «Телеканал “Интер”» подало в Нацсовет соответствующее обращение. Об этом сообщил первый заместитель председателя Нацсовета Валентин Коваль в ответе на запрос издания.

Прошлым летом медиагруппа получила новую цифровую лицензию в мультиплексе MX-7 для канала «Интер Украина». На заседании Нацсовета канал представили член наблюдательного совета Сергей Созановский и председатель правления «Интера» Александр Пилипец. Они представили его как канал с новостями, аналитическими программами, документальными фильмами, сериалами и кино.

Созановский тогда заявил, что медиагруппа планирует вернуться в «большую игру» осенью 2025 года. В запуск «Интер Украина» даже планировали инвестировать до 7 миллионов долларов. Однако финансовое положение «Интера» ухудшилось в течение года.

Возможный перенос начала вещания «Детектор медиа» предполагал еще в начале лета — из-за сложного финансового положения медиагруппы «Интер». В частности, известно, что каналы группы задерживают платежи за трансляцию компании «Зеонбуд». Кроме того, 10 июля части сотрудников телеканала «Интер» сообщили о сокращении заработной платы, а некоторым — об увольнении.

Сокращение коснулось всех подразделений канала: журналистов, операторов и режиссеров монтажа. Оно является частичным — в каждом подразделении увольняют двух человек, сообщает один из источников «Детектора медиа».