UARU

UARU

Запуск телеканала «Интер Украина» отложен до завершения военного положения

НовостиТелевидение
Телеканал Интер

Национальный совет Украины по вопросам телевидения и радиовещания (Нацсовет) дал медиагруппе «Интер» разрешение перенести начало вещания канала «Интер Украина» в сети эфирного цифрового телевидения. Новый срок — до завершения военного положения и еще три месяца после этого. Об этом сообщил «Детектор медиа», ссылаясь на официальный ответ регулятора.

В июне 2025 года ЧАО «Телеканал “Интер”» подало в Нацсовет соответствующее обращение. Об этом сообщил первый заместитель председателя Нацсовета Валентин Коваль в ответе на запрос издания.

- Реклама -

Прошлым летом медиагруппа получила новую цифровую лицензию в мультиплексе MX-7 для канала «Интер Украина». На заседании Нацсовета канал представили член наблюдательного совета Сергей Созановский и председатель правления «Интера» Александр Пилипец. Они представили его как канал с новостями, аналитическими программами, документальными фильмами, сериалами и кино.

Созановский тогда заявил, что медиагруппа планирует вернуться в «большую игру» осенью 2025 года. В запуск «Интер Украина» даже планировали инвестировать до 7 миллионов долларов. Однако финансовое положение «Интера» ухудшилось в течение года.

Подписывайтесь на Mediasat в Telegram: здесь самые интересные новости из мира технологий

Возможный перенос начала вещания «Детектор медиа» предполагал еще в начале лета — из-за сложного финансового положения медиагруппы «Интер». В частности, известно, что каналы группы задерживают платежи за трансляцию компании «Зеонбуд». Кроме того, 10 июля части сотрудников телеканала «Интер» сообщили о сокращении заработной платы, а некоторым — об увольнении.

Сокращение коснулось всех подразделений канала: журналистов, операторов и режиссеров монтажа. Оно является частичным — в каждом подразделении увольняют двух человек, сообщает один из источников «Детектора медиа».

- Реклама -

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.

Редакция Mediasat
Редакция Mediasat
- Реклама -

Читайте также

Новости

AST SpaceMobile вложит $1,5 миллиарда в запуск 60 спутников для прямой связи со смартфонами

AST SpaceMobile объявила о планах запуска до 60 спутников в течение следующего года. Это должно создать прямую конкуренцию спутниковой группировке Starlink
Новости

Минцифры объявило детали тестирования 5G в Бородянке

Министерство цифровой трансформации Украины обнародовало подробности планов по запуску пилотного проекта сети пятого поколения в Бородянке.
Новости

Материнская компания оператора «Киевстар» начала торги на Nasdaq под тикером KYIV

Начиная с 15 августа, листинг открывает международным инвесторам прямой доступ к инвестированию в украинский бизнес и экономическое восстановление Украины.
Новости

BOE незаконно использовала OLED-технологии Samsung Display — решение комиссии

Міжнародна торгова комісія США (ITC) з'ясувала, що китайська компанія BOE незаконно використовувала OLED-технології південнокорейської Samsung Display.
Новости

Французский стример приобрел права на показ матчей футбольного чемпионата

Французский стример Зак Нани стал первым частным создателем контента, который самостоятельно получил официальные права на трансляцию профессионального футбола.
© Copyright 2007-2025 | Mediasat

Сообщить об опечатке

Текст, который будет отправлен нашим редакторам:

Отправить