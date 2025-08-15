UARU

Минцифры объявило детали тестирования 5G в Бородянке

5G
Фото: Triklopodia

Министерство цифровой трансформации Украины (Минцифры) обнародовало подробности планов по запуску пилотного проекта сети пятого поколения в Бородянке, куда приезжает значительное количество иностранцев. Технологию будут тестировать на частотах диапазона 3400-3800 МГц. Об этом сообщает dev.ua со ссылкой на ответ Минцифры на официальный запрос.

Ведомство в настоящее время ведет переговоры с мобильными операторами относительно их готовности к испытаниям новой технологии. Особое внимание уделяют модернизации сетевого оборудования.

«Мы находимся в диалоге с операторами, чтобы быть уверенными, что все они готовы к тестированию 5G, в частности с точки зрения модернизации оборудования. Надеемся, что все они одновременно смогут протестировать 5G», — отметили в Минцифры.

Количество базовых станций для пилотного проекта пока не определено. Представители министерства объяснили, что реализация проекта еще не началась из-за недавнего принятия соответствующих изменений в законодательство.

Сеть 5G будет покрывать только отдельные зоны в Бородянке. Каждый оператор самостоятельно будет выбирать локации для развертывания инфраструктуры. Основные зоны покрытия уже утверждены, однако точные данные не будут разглашаться до начала запуска по соображениям безопасности.

Минцифры работает над обеспечением доступа к пилотной сети всем абонентам с совместимыми устройствами. В настоящее время не все модели смартфонов поддерживают технологию пятого поколения в Украине.

Министерство провело переговоры с компаниями Apple и Samsung по решению этой проблемы. По результатам договоренностей уже этой осенью оба производителя выпустят обновления программного обеспечения с поддержкой 5G для украинских пользователей.

Сроки запуска технологии в Бородянке напрямую зависят от успешности первого этапа тестирования во Львове. Начало львовского пилота запланировано на осень 2025 года.

После завершения испытаний во Львове технологию протестируют в Харькове и Бородянке. Ранее на втором этапе планировали охватить только Киев и Одессу.

Напомним, окончательное отключение сетей 3G в Украине и полный переход на стандарты 4G и 5G запланированы на 31 декабря 2030 года.

Виталий Мосейчук
Виталий Мосейчук
Главный редактор интернет-издания Mediasat.INFO с 15-летним опытом работы в медиасфере. Имеет техническое образование, полученное в ХНАДУ. Специализируется на освещении телерадиовещания, телекоммуникаций и современных технологий. Совмещает редакторскую работу с авторской деятельностью, поддерживая тесные контакты с представителями телекоммуникационной отрасли.
