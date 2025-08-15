Материнская компания оператора «Киевстар» начала торги на Nasdaq под тикером KYIV

Kyivstar Group Ltd., материнская компания ведущего украинского оператора «Киевстар», начала торги на фондовой бирже Nasdaq Stock Market под тикером KYIV, завершив историческое публичное размещение акций. Компания стала первой и единственной на сегодняшний день компанией с бизнесом исключительно в Украине, чьи акции торгуются на американской фондовой бирже. Об этом сообщается в пресс-релизе компании.

Компания VEON владеет 89,6% акций Kyivstar Group Ltd. на момент закрытия сделки по объединению бизнеса. Начиная с 15 августа, листинг открывает международным инвесторам прямой доступ к инвестированию в украинский бизнес и экономическое восстановление Украины.

«Наш выход на публичный рынок — это знаковое событие не только для компании, но и для всего украинского бизнес-сообщества», — отметил президент «Киевстара» Александр Комаров. Он подчеркнул, что листинг на Nasdaq (Nasdaq Stock Market) усиливает международную узнаваемость компании и подчеркивает силу и устойчивость ведущего украинского бизнеса.

29 августа 2025 года «Киевстар» примет участие в церемонии открытия торгов Nasdaq Opening Bell в Нью-Йорке для официального празднования публичного размещения.

«Киевстар» является ведущим цифровым оператором Украины, который по состоянию на 30 июня 2025 года обслуживает почти 23 миллиона абонентов мобильной связи и 1,1 миллиона пользователей фиксированного интернета. Портфель цифровых сервисов компании включает медицинскую платформу Helsi с более чем 29 миллионами зарегистрированных пользователей, платформу кино и телевидения «Киевстар ТВ», а также лидера украинского рынка райдхейлинга и доставки Uklon.

«Киевстар» предоставляет услуги корпоративным клиентам в сфере облачных технологий, киберзащиты и искусственного интеллекта. Через подразделение Kyivstar.Tech компания активно развивает направление разработки программного обеспечения в Украине и сотрудничает с международными технологическими компаниями, в частности Starlink.

VEON совместно с Kyivstar Group Ltd. планируют инвестировать 1 миллиард долларов США в Украину в течение 2023-2027 годов путем социальных инвестиций в инфраструктуру и технологическое развитие, благотворительных взносов и стратегических приобретений. «Киевстар» работает в Украине более 27 лет.