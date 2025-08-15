UARU

BOE незаконно использовала OLED-технологии Samsung Display — решение комиссии

BOE Display

Международная торговая комиссия США (ITC) выяснила, что китайская компания BOE незаконно использовала OLED-технологии южнокорейской Samsung Display. В связи с этим комиссия приняла предварительное решение в пользу Samsung Display в патентном споре, который начался в 2023 году. Об этом сообщает SamMobile.

В июле 2025 года ITC приняла предварительное решение в пользу Samsung Display в патентном споре с BOE. Комиссия установила, что китайская компания и ее американские подразделения нарушили статью 337 Таможенного акта Соединенных Штатов.

Как выяснила комиссия, BOE незаконно получила технологии Samsung Display двумя основными способами. Компания нанимала бывших сотрудников южнокорейской фирмы, а также налаживала связи с поставщиками для доступа к конфиденциальной информации. Эти действия нанесли Samsung Display ущерб на миллионы долларов.

Патентный спор начался в 2023 году, когда Samsung Display подала официальную жалобу в Международную торговую комиссию США. Южнокорейская компания обвинила китайского конкурента в систематическом нарушении интеллектуальной собственности в сфере OLED-технологий.

В ноябре 2025 года ожидается окончательное решение по делу. Если комиссия подтвердит предварительные выводы, она может запретить ввоз OLED-панелей BOE в США сроком на 14 лет и 8 месяцев.

Такое решение серьезно повлияет на технологическую отрасль. BOE является одним из ключевых поставщиков дисплеев для Apple, в частности для производства iPhone. Запрет на ввоз фактически сделает невозможным использование панелей китайской компании в американских устройствах Apple и других производителей электроники.

Для Samsung Display потенциальный запрет будет означать значительное конкурентное преимущество на американском рынке OLED-панелей. Южнокорейская компания сможет укрепить свою позицию ведущего поставщика дисплеев для премиальных смартфонов и других электронных устройств.

Редакция Mediasat
