AST SpaceMobile вложит $1,5 миллиарда в запуск 60 спутников для прямой связи со смартфонами

Американская компания AST SpaceMobile объявила о планах запуска до 60 спутников в течение следующего года. Это должно создать прямую конкуренцию спутниковой группировке Starlink от SpaceX в сфере спутникового интернета. Как сообщает CNBC, финансирование проекта составляет $1,5 миллиарда.

Техасский стартап представил амбициозные планы развертывания орбитальной сети сотовой связи после обнародования финансовой отчетности за второй квартал 2025 года. Документы подтверждают наличие значительных средств на балансе компании, предназначенных для вывода на орбиту от 45 до 60 спутников до 2026 года.

Инвесторы положительно отреагировали на объявленные планы. Акции AST SpaceMobile выросли более чем на 10% на следующий день после публикации отчета. Компания рассчитывает обеспечить покрытие Соединенных Штатов, стран Европы, Японии и других стратегически важных рынков.

Технологический прорыв компании начался в сентябре 2022 года с запуском первого спутника BlueWalker 3. Аппарат предназначен для тестирования долгосрочной стратегии создания спутниковой сети мобильной связи. Главная особенность технологии заключается в возможности прямого подключения обычных смартфонов к спутниковой сети без дополнительного оборудования.

Год спустя AST достигла исторического успеха. В сентябре 2023 года инженеры компании осуществили первый в мире звонок через сеть 5G между спутником и обычным смартфоном Samsung Galaxy S22. Этот эксперимент доказал жизнеспособность концепции прямой спутниковой связи.

С момента первоначального успеха AST значительно расширила орбитальную группировку. Компания уже запустила пять спутников серии BlueBird и планирует разместить на орбите в общей сложности 243 аппарата. Для ускорения развертывания сети руководство запланировало четыре дополнительных запуска до конца марта 2026 года.

Агрессивная стратегия развития AST привела к спорам с лидером отрасли SpaceX. В прошлом месяце SpaceX направила официальное письмо в Федеральную комиссию по связи США, выразив обеспокоенность влиянием деятельности AST SpaceMobile на стабильность низкой околоземной орбиты.

Причиной конфликта стали впечатляющие размеры спутников AST. После полного развертывания антенная решетка BlueWalker 3 занимает площадь более 64 квадратных метров, что равно размеру теннисного корта. Спутники нового поколения BlueBird оказались еще более масштабными – они в три раза больше своих предшественников.

Астрономическое сообщество также выражает обеспокоенность по поводу влияния крупных спутниковых группировок на научные наблюдения. Проблема может обостриться в будущем, поскольку SpaceX планирует запуск тысяч дополнительных спутников Starlink.

Конкуренция на рынке спутникового интернета продолжает расти. Помимо AST SpaceMobile и SpaceX, активно борется за рынок Amazon с проектом Kuiper, который уже имеет более 100 спутников на орбите. Каждая из компаний стремится занять лидирующие позиции в перспективном сегменте глобального широкополосного доступа через спутниковые сети.