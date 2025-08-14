YouTube запустил новую систему определения возраста с помощью искусственного интеллекта

Видеоплатформа YouTube официально внедрила новую технологию проверки возраста на базе искусственного интеллекта. Система автоматически анализирует поведение пользователей и переводит аккаунты несовершеннолетних в специальный защищенный режим. По данным Google, система начала работать в США 13 августа 2025 года.

Новый алгоритм полностью заменяет традиционную систему, которая основывалась на дате рождения, указанной при регистрации. Искусственный интеллект анализирует ряд параметров учетной записи: историю просмотров видео, поисковые запросы пользователя и продолжительность существования аккаунта. На основании этого анализа система принимает решение о возрастной категории владельца профиля.

- Реклама -

Пользователи, которых алгоритм определяет как несовершеннолетних, автоматически получат ограниченный доступ к контенту с возрастными ограничениями. Дополнительно система активирует для таких аккаунтов специальные функции безопасности, в частности напоминания о необходимости отдыха.

Представители YouTube подчеркивают ключевое значение этой инициативы для обеспечения безопасного использования платформы. Технология прошла предварительное тестирование в нескольких странах, где показала эффективность работы.

Подписывайтесь на Mediasat в Telegram: здесь самые интересные новости из мира технологий

Компания разработала механизм обжалования для случаев ошибочного определения возраста. Пользователи, чьи аккаунты переведут в подростковый режим, получат официальное уведомление об изменениях. Для отмены автоматического решения доступны три способа проверки: подтверждение с помощью банковской карты, предоставление государственного документа или создание селфи.

В то же время компания не предоставила подробных объяснений относительно дальнейшего использования данных, полученных в ходе процедуры проверки. Представитель YouTube лишь отметил, что информация не будет использоваться «в рекламных целях», оставив открытым вопрос других возможных способов ее применения.

Реакция пользователей на нововведение оказалась неоднозначной. На платформе Change.org появилась петиция против внедрения системы, которая на момент публикации новости уже собрала более 90 тысяч подписей. Инициатор петиции описывает новую технологию как «попытку получения пользовательских данных и нескрываемую цензуру под лозунгом защиты детей».

Основные опасения американских пользователей касаются возможных технических ошибок системы. В частности, они опасаются, что алгоритм может ошибочно перевести взрослые аккаунты в подростковый режим из-за просмотра детского или образовательного контента.

В то же время платформа продолжает обновлять свою политику в отношении контента и монетизации. Недавно YouTube изменил правила получения доходов от рекламы для видео с ненормативной лексикой в первых семи секундах ролика. Теперь авторы могут получать полный рекламный доход от таких материалов, тогда как раньше они имели право только на ограниченную монетизацию.