Владелец «Киевстара» продал свою долю в мобильном операторе Beeline в Кыргызстане

Международная телекоммуникационная группа Veon, которой принадлежит крупнейший украинский мобильный оператор «Киевстар», завершила выход с кыргызского рынка. Компания продала государственному банку Eldik Bank 50,1% опосредованной доли в местном операторе Beeline. Об этом сообщает пресс-служба Veon.

Таким образом, компания Sky Mobile LLC, предоставляющая услуги мобильной связи под брендом Beeline в Кыргызстане, отныне полностью перешла под государственный контроль. Eldik Bank действовал в интересах кыргызского государства в соответствии с правом первоочередного выкупа.

- Реклама -

Процесс продажи начался в марте 2024 года, когда Veon объявила о намерении покинуть кыргызский рынок. Правительство республики воспользовалось своим преимущественным правом на приобретение актива и поручило государственному банку осуществить сделку. Eldik Bank приобрел все 100% Sky Mobile LLC в интересах государства. Сделка была завершена после получения всех необходимых разрешений от регуляторов, о чем Veon сообщила 13 августа.

«Продажа наших активов в Кыргызстане является еще одним важным шагом в оптимизации портфеля VEON», — отметил генеральный директор Veon Group Каан Терзиоглу. Компания продолжает стратегию сосредоточения на ключевых рынках.

Подписывайтесь на Mediasat в Telegram: здесь самые интересные новости из мира технологий

Финансовые подробности сделки стороны не разглашают. Известно лишь, что Eldik Bank осуществил полную оплату после завершения всех юридических формальностей. Условия сделки предварительно согласовали между собой продавец и покупатель.

После ухода из Кыргызстана география присутствия Veon сузилась до пяти стран. Телекоммуникационная группа продолжает предоставлять услуги связи и цифровые сервисы почти 160 миллионам абонентов в Пакистане, Украине, Казахстане, Бангладеш и Узбекистане. На каждом из этих рынков компания управляет местными мобильными операторами.

Как упоминалось выше, в Украине Veon владеет крупнейшим мобильным оператором «Киевстар», который активно внедряет инновационные технологии. Недавно компания провела первое в стране испытание спутниковой связи Starlink Direct to Cell. Технология позволяет обмениваться сообщениями напрямую через спутники без использования базовых станций. Испытания прошли в Житомирской области при участии руководства «Киевстара» и Министерства цифровой трансформации Украины.