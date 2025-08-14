UARU

UARU

В Украине протестируют 5G в пострадавших от войны городах — Харькове и Бородянке

НовостиТелеком
5G в Україні

Кабинет Министров Украины принял решение расширить программу испытаний сетей 5G. В список городов вошли Харьков и Бородянка Киевской области. Тестирование состоится после запуска технологии во Львове этой осенью. Об этом говорится на сайте Министерства цифровой трансформации.

Новые населенные пункты выбрали из-за особых условий для тестирования. Оба города подверглись значительным разрушениям в результате военных действий. Это позволит всесторонне протестировать технологию в сложных условиях.

- Реклама -

Испытания покажут эффективность 5G при нестабильном электроснабжении и поврежденной телекоммуникационной инфраструктуре. Специалисты смогут оценить потенциал технологии для восстановления разрушенных территорий.

По результатам тестирования можно будет определить возможности 5G в сферах умного городского управления и телемедицины. Также планируется разработать цифровые услуги для жителей пострадавших регионов.

Подписывайтесь на Mediasat в Telegram: здесь самые интересные новости из мира технологий

Обновленное постановление правительства позволяет внедрять новые телекоммуникационные технологии. Среди них — Direct to Cell, которая обеспечит связь в отдаленных районах без покрытия традиционных сетей, в частности в горах и других труднодоступных местах.

Direct to Cell планируют запустить осенью 2025 года. Первое испытание провели Минцифра и «Киевстар» 12 августа этого года.

Документ также разрешает ввоз и производство оборудования Wi-Fi 6E. Эта технология обеспечит более стабильный сигнал в помещениях и поддержку видео в формате 4K и 8K без задержек.

Wi-Fi 6E станет основой для развития систем умных домов и современных офисных решений. Технология значительно улучшит качество беспроводной связи в густонаселенных районах.

В то же время Украина осуществляет поэтапный переход от сетей третьего поколения к современным стандартам связи. К 2030 году планируется полностью прекратить работу 3G в пользу 4G и 5G.

- Реклама -

Операторы мобильной связи уже приступили к обновлению своих сетей. Процесс происходит постепенно, чтобы уменьшить неудобства для абонентов.

Модернизация телекоммуникационной инфраструктуры обеспечит пользователям более быструю и стабильную связь. В то же время операторам это позволит более эффективно поддерживать сети и сокращать расходы на обслуживание.

- Реклама -
  • Метки
  • 5G

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.

Редакция Mediasat
Редакция Mediasat
- Реклама -

Читайте также

Новости

BOE незаконно использовала OLED-технологии Samsung Display — решение комиссии

Міжнародна торгова комісія США (ITC) з'ясувала, що китайська компанія BOE незаконно використовувала OLED-технології південнокорейської Samsung Display.
Новости

Французский стример приобрел права на показ матчей футбольного чемпионата

Французский стример Зак Нани стал первым частным создателем контента, который самостоятельно получил официальные права на трансляцию профессионального футбола.
Новости

Осенью в Беларуси начнет вещание новый спортивный канал

ЗАО «Столичное телевидение» (СТВ) в октябре планирует начать тестовое вещание специализированного спортивного телеканала «Спорт ТВ».
Новости

Kodak опровергла риск банкротства и планирует погасить долги

Легендарная американская компания Eastman Kodak опровергла сообщения о возможном прекращении деятельности после 133 лет работы на рынке.
Новости

Netflix создал нейросеть для автоматического обнаружения дефектов в видео

Netflix внедрил систему искусственного интеллекта для автоматизированного контроля качества видеоматериалов, которая способна выявлять дефекты на уровне отдельных пикселей.
© Copyright 2007-2025 | Mediasat

Сообщить об опечатке

Текст, который будет отправлен нашим редакторам:

Отправить