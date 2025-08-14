В Украине протестируют 5G в пострадавших от войны городах — Харькове и Бородянке

Кабинет Министров Украины принял решение расширить программу испытаний сетей 5G. В список городов вошли Харьков и Бородянка Киевской области. Тестирование состоится после запуска технологии во Львове этой осенью. Об этом говорится на сайте Министерства цифровой трансформации.

Новые населенные пункты выбрали из-за особых условий для тестирования. Оба города подверглись значительным разрушениям в результате военных действий. Это позволит всесторонне протестировать технологию в сложных условиях.

- Реклама -

Испытания покажут эффективность 5G при нестабильном электроснабжении и поврежденной телекоммуникационной инфраструктуре. Специалисты смогут оценить потенциал технологии для восстановления разрушенных территорий.

По результатам тестирования можно будет определить возможности 5G в сферах умного городского управления и телемедицины. Также планируется разработать цифровые услуги для жителей пострадавших регионов.

Подписывайтесь на Mediasat в Telegram: здесь самые интересные новости из мира технологий

Обновленное постановление правительства позволяет внедрять новые телекоммуникационные технологии. Среди них — Direct to Cell, которая обеспечит связь в отдаленных районах без покрытия традиционных сетей, в частности в горах и других труднодоступных местах.

Direct to Cell планируют запустить осенью 2025 года. Первое испытание провели Минцифра и «Киевстар» 12 августа этого года.

Документ также разрешает ввоз и производство оборудования Wi-Fi 6E. Эта технология обеспечит более стабильный сигнал в помещениях и поддержку видео в формате 4K и 8K без задержек.

Wi-Fi 6E станет основой для развития систем умных домов и современных офисных решений. Технология значительно улучшит качество беспроводной связи в густонаселенных районах.

В то же время Украина осуществляет поэтапный переход от сетей третьего поколения к современным стандартам связи. К 2030 году планируется полностью прекратить работу 3G в пользу 4G и 5G.

- Реклама -

Операторы мобильной связи уже приступили к обновлению своих сетей. Процесс происходит постепенно, чтобы уменьшить неудобства для абонентов.

Модернизация телекоммуникационной инфраструктуры обеспечит пользователям более быструю и стабильную связь. В то же время операторам это позволит более эффективно поддерживать сети и сокращать расходы на обслуживание.