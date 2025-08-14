UARU

Осенью в Беларуси начнет вещание новый спортивный канал

«Спорт ТВ»: у Білорусі з'явиться новий спортивний телеканал

ЗАО «Столичное телевидение» (СТВ) в октябре планирует начать тестовое вещание специализированного спортивного телеканала «Спорт ТВ». Компания приняла решение создать отдельный спортивный канал «с целью более качественной и целенаправленной подачи спортивных трансляций». Этот проект станет вторым спортивным каналом на белорусском телевидении.

Руководство телекомпании объясняет запуск нового канала спецификой программной концепции СТВ. Этот телеканал не предназначен для постоянного показа спортивных программ в своем эфире, что затрудняло планирование спортивных трансляций.

В течение последних месяцев СТВ транслировал зрителям важные международные спортивные события. Канал показывал чемпионат Европы по футболу EURO-2024, матчи Лиги наций УЕФА и отборочные встречи к континентальному первенству. Телеканал также демонстрировал поединки Лиги конференций УЕФА.

Новый спортивный канал планирует транслировать ведущие международные турниры и важнейшие события отечественного спорта. Спортивные программы для «Спорт ТВ» переведут из эфира основного канала СТВ.

Подписывайтесь на Mediasat в Telegram: здесь самые интересные новости из мира технологий

Канал будут транслировать кабельные операторы на всей территории Беларуси. Тестовое вещание начнется в начале октября этого года.

В белорусском телевизионном пространстве уже работает один специализированный спортивный канал. «Беларусь 5» принадлежит государственной Белтелерадиокомпании и транслирует спортивные программы для национальной аудитории.

Новый спортивный канал появляется в период ограниченного участия белорусских спортсменов в международных соревнованиях. После начала российской агрессии против Украины в 2022 году большинство международных спортивных федераций отстранили белорусских атлетов от участия в соревнованиях. Это произошло из-за поддержки Беларусью военного вторжения. Отдельные спортсмены могут выступать в нейтральном статусе, если не поддерживают войну.

Ранее мы сообщали, что в Беларуси приняли новый закон, который, по сути, легализует пиратство фильмов, музыки и программного обеспечения.

