Netflix создал нейросеть для автоматического обнаружения дефектов в видео

Стриминговый гигант Netflix внедрил систему искусственного интеллекта для автоматизированного контроля качества видеоматериалов, которая способна выявлять технические дефекты на уровне отдельных пикселей. Новая технология позволила компании значительно сократить время ручной проверки контента и повысить эффективность процессов постпродакшна. Об этом сообщает Netflix в своем блоге о технологиях.

Разработанная нейросеть специализируется на обнаружении так называемых «горячих пикселей» – аномально ярких точек, спонтанно появляющихся в отдельных кадрах видео. Такие технические артефакты практически невозможно заметить невооруженным глазом при стандартном просмотре, однако они могут негативно влиять на качество восприятия контента зрителями.

Ключевой особенностью системы является ее способность обрабатывать видеоматериалы в полном разрешении в режиме реального времени, используя только один графический процессор. Для обеспечения точности обнаружения алгоритм анализирует одновременно пять последовательных кадров, что позволяет системе различать настоящие технические сбои от естественных ярких элементов изображения, таких как солнечные блики или осветительные приборы.

Процесс обучения нейросети проходил в два этапа. Сначала инженеры создали специальный генератор, который имитировал реалистичные видеодефекты для первичной тренировки модели. После этого система проходила дополнительные циклы обучения на настоящих кадрах из реального контента Netflix для минимизации количества ложных срабатываний.

Внедрение автоматизированной системы контроля качества позволило Netflix кардинально оптимизировать рабочие процессы. Если раньше ручная проверка видеоматериалов занимала часы рабочего времени специалистов, то теперь аналогичные задачи выполняются за считанные минуты.

Компания также отмечает, что новая технология особенно эффективна на ранних этапах производства контента, позволяя выявлять и устранять технические проблемы до завершения постпродакшна. Это не только экономит ресурсы, но и гарантирует более высокое качество конечного продукта для миллионов пользователей платформы по всему миру.

Разработка Netflix демонстрирует тенденцию использования искусственного интеллекта для автоматизации сложных технических процессов в индустрии развлечений. Подобные решения позволяют стриминговым сервисам поддерживать высокие стандарты качества контента при постоянном росте объемов производства.

