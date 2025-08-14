Легендарная американская компания Eastman Kodak опровергла сообщения о возможном прекращении деятельности после 133 лет работы на рынке. Руководство корпорации изложило подробный план погашения задолженности на сумму около $500 миллионов за счет собственного пенсионного фонда. Об этом сообщает The Verge со ссылкой на заявление руководства компании.

Директор по маркетингу Kodak Денисс Голдбарг пояснила, что волна спекуляций вокруг финансового состояния компании возникла из-за технических особенностей составления обязательной отчетности. В отчетной форме 10-Q акционерные общества должны указывать все факторы риска, в том числе долги со сроком погашения в течение ближайших 12 месяцев.

«Формулировка о непрерывности деятельности в отчете является чисто техническим требованием регуляторов», — отметила Голдбарг. В то же время компания не имела права указывать в форме потенциальные доходы от реструктуризации пенсионного фонда, что создало неполную картину финансового положения.

На август 2025 года общая задолженность Kodak составляет $477 миллионов краткосрочного долга и $100 миллионов привилегированных акций, которые необходимо погасить в течение ближайших 12 месяцев. Основой стратегии погашения станет использование около $300 миллионов наличных средств из корпоративного пенсионного фонда Kodak Retirement Income Plan (KRIP).

Компания рассчитывает получить эти средства в декабре 2025 года после завершения процедур ликвидации и урегулирования пенсионного фонда. Кроме того, конвертировать в наличные планируют еще $200 миллионов активов фонда. Согласно условиям кредитных соглашений, полученные $300 миллионов должны быть направлены на досрочное погашение части задолженности.

Остаток задолженности в размере $177 миллионов и $100 миллионов привилегированных акций руководство планирует рефинансировать или продлить сроки выплат. По словам руководства, такая операция позволит достичь самого стабильного финансового положения компании за последние годы с чистым долгом, близким к нулю.

Представители Kodak отмечают, что текущая деятельность остается стабильной и самодостаточной. Компания не планирует использовать средства пенсионного фонда для финансирования повседневной деятельности, ограничившись лишь погашением долгосрочной задолженности.

Это заявление руководства должно успокоить инвесторов и партнеров после появления сообщений о возможных финансовых трудностях компании, которая когда-то была одним из лидеров фотоиндустрии, но вынуждена была приспособиться к цифровой эре и найти новые ниши для развития бизнеса.