Французский стример приобрел права на показ матчей футбольного чемпионата

Французский стример Зак Нани заключил соглашение с агентством IMG и стал первым частным создателем контента, который самостоятельно получил официальные права на трансляцию профессионального футбола. Контракт предусматривает показ матчей высшего дивизиона чемпионата Саудовской Аравии в сезоне 2025/26 на платформах Twitch и YouTube. Об этом сообщает издание L’Equipe.

С 19 августа Нани может транслировать до трех матчей в каждом туре чемпионата. Обязательным является показ по крайней мере одного матча за тур, в частности центральной игры выходных. Трансляции будут бесплатными для всех зрителей.

У французского создателя контента 620 тысяч подписчиков на Twitch и 883 тысячи на YouTube. Он вложил собственные средства в проект без привлечения сторонних инвесторов. По его словам, сумма сделки достигает шестизначного числа в евро. При успешной реализации проекта контракт может быть продлен еще на год, пояснил стример.

Нани планирует коренным образом изменить формат футбольных трансляций. Вместо традиционной схемы «комментатор-зритель» он внедряет интерактивную модель, которая успешно работает в киберспорте. Трансляции будут включать диалог между футбольным экспертом и популярной интернет-личностью. Зрители смогут активно участвовать в обсуждении событий на поле.

«Я всегда стремился показывать футбол легально, но процедура приобретения прав для частных лиц оставалась непонятной», — пояснил Нани. Стример рассылал обращения в различные футбольные федерации, но получал ответы без конкретики. Все изменилось несколько недель назад, когда с ним связались представители IMG.

Ранее исключительными правами на саудовский чемпионат во Франции обладал телеканал Canal+. Однако компания отказалась от продления контракта из-за низкой популярности. Ни одна игра не собрала более 15 тысяч подписчиков, несмотря на присутствие в лиге мировых звезд футбола.

В настоящее время саудовские клубы активно вкладывают средства в трансферы ведущих игроков. Этим летом команды лиги потратили почти 370 миллионов евро на приобретение новых футболистов. Однако трансферное окно закрывается 2 сентября, поэтому итоговые расходы будут значительно выше.

По прогнозам, аудитория киберспортивных турниров в 2025 году превысит 640 миллионов человек с дальнейшим ростом. Нани рассчитывает привлечь молодую аудиторию, которая не зациклена исключительно на спорте. Неформальный подход и бесплатный доступ должны стать ключевыми преимуществами новой модели.

Исследовательское агентство Redtourch фиксирует дефицит зрителей в спортивной отрасли. В среднем люди тратят 2 часа 23 минуты на потребление цифрового контента, из которых только 18 минут приходится на спортивную тематику. При этом в мире работает более 750 тысяч спортивных ресурсов различного типа, которые конкурируют за внимание 1,45 миллиарда человек, интересующихся спортом.

Успех проекта Нани может способствовать распространению практики привлечения стримеров к официальным спортивным трансляциям. Бразильский контент-мейкер Казимиру Мигель уже несколько лет показывает крупные турниры на канале CazeTV, но его проект реализуется при посредничестве профессионального агентства LiveMode.

