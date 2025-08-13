UARU

UARU

В Украине установили дату окончательного отключения 3G

НовостиТелеком
Вимкнення 3G в Україні
ChatGPT Image / Mediasat

Кабинет Министров Украины определил 31 декабря 2030 года датой окончательного отключения мобильной связи третьего поколения (3G). Об этом сообщает «Экономическая правда», в распоряжении которой есть соответствующее постановление правительства.

В заключении к документу указано, что радиочастоты, которые сейчас используются для технологии IMT-2000 (3G), планируется перенастроить для современных стандартов связи, в частности IMT-2020 (5G). Это позволит быстрее передавать данные, эффективнее использовать радиочастотный спектр и уменьшить затраты на единицу трафика.

- Реклама -

В Минцифре убеждены, что четко определенный срок отключения 3G поможет операторам лучше планировать модернизацию сетей, избегать технологического отставания и облегчит абонентам переход на более современные стандарты связи.

В то же время мобильные операторы уже начали частично отключать 3G-сети в отдельных населенных пунктах и регионах Украины. Национальная комиссия по регулированию электронных коммуникаций (НКЭК) тогда подтвердила: отключение будет происходить постепенно, а все абоненты получат заблаговременные уведомления.

Подписывайтесь на Mediasat в Telegram: здесь самые интересные новости из мира технологий

Что касается пользователей, то владельцы кнопочных телефонов, работающих в сетях 2G, не заметят никаких изменений. Звонки и SMS останутся доступными через сети второго поколения. В местностях, где сейчас работает только 3G, его заменят более новым стандартом. При этом отключение не произойдет, пока там не появится 4G.

Владельцы SIM-карт, которые не поддерживают 4G, могут бесплатно заменить их в центрах обслуживания операторов. Номер телефона при этом остается неизменным.

- Реклама -

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.

Редакция Mediasat
Редакция Mediasat
- Реклама -

Читайте также

Новости

Владелец «Киевстара» продал свою долю в мобильном операторе Beeline в Кыргызстане

Международная телекоммуникационная группа Veon, которой принадлежит крупнейший украинский мобильный оператор «Киевстар», завершила выход с кыргызского рынка.
Новости

Европейская ракета Ariane 6 вывела на орбиту новый метеорологический спутник

Европейская тяжелая ракета-носитель Ariane 6 успешно стартовала во вторник, 12 августа, с космодрома Куру во Французской Гвиане.
Новости

Sony Mobile Communications окончательно покинула российский рынок

Компания «Сони мобайл коммюникейшнз рус» — российское подразделение Sony Mobile Communications — закрыла свою деятельность 11 августа 2025 года.
Новости

Samsung выпустила первый в мире телевизор с инновационной технологией Micro RGB

Южнокорейская компания Samsung выпустила первый в мире телевизор, использующий инновационную технологию Micro RGB.
Новости

Легендарная Kodak может прекратить деятельность после 133 лет работы

Легендарная фотокомпания Kodak может прекратить деятельность после 133 лет. Руководство признало несостоятельность погасить долги на сумму около $500 миллионов.
© Copyright 2007-2025 | Mediasat

Сообщить об опечатке

Текст, который будет отправлен нашим редакторам:

Отправить