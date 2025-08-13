Кабинет Министров Украины определил 31 декабря 2030 года датой окончательного отключения мобильной связи третьего поколения (3G). Об этом сообщает «Экономическая правда», в распоряжении которой есть соответствующее постановление правительства.

В заключении к документу указано, что радиочастоты, которые сейчас используются для технологии IMT-2000 (3G), планируется перенастроить для современных стандартов связи, в частности IMT-2020 (5G). Это позволит быстрее передавать данные, эффективнее использовать радиочастотный спектр и уменьшить затраты на единицу трафика.

В Минцифре убеждены, что четко определенный срок отключения 3G поможет операторам лучше планировать модернизацию сетей, избегать технологического отставания и облегчит абонентам переход на более современные стандарты связи.

В то же время мобильные операторы уже начали частично отключать 3G-сети в отдельных населенных пунктах и регионах Украины. Национальная комиссия по регулированию электронных коммуникаций (НКЭК) тогда подтвердила: отключение будет происходить постепенно, а все абоненты получат заблаговременные уведомления.

Что касается пользователей, то владельцы кнопочных телефонов, работающих в сетях 2G, не заметят никаких изменений. Звонки и SMS останутся доступными через сети второго поколения. В местностях, где сейчас работает только 3G, его заменят более новым стандартом. При этом отключение не произойдет, пока там не появится 4G.

Владельцы SIM-карт, которые не поддерживают 4G, могут бесплатно заменить их в центрах обслуживания операторов. Номер телефона при этом остается неизменным.