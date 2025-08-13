UARU

UARU

В приемной комиссии Киевского авиационного института заработал AI-консультант от Vodafone

Новости
Віртуальний консультант КАЯ
Фото: Vodafone Україна

Государственный университет «Киевский авиационный институт» (КАИ) запустил цифрового помощника на базе искусственного интеллекта для работы с абитуриентами. Виртуальный консультант помогает абитуриентам, предоставляя информацию об образовательных программах и условиях поступления на украинском языке. Помощник получил имя КАЯ, созвучное с обновленным названием института, — рассказали редакции Mediasat в отделе внешних отношений Vodafone Украина.

AI-аватар создали на базе технологий OpenAI GPT и Whisper с применением облачной платформы Microsoft Azure. Разработку выполнила IT SmartFlex — дочерняя IT-компания Vodafone Украина. Система работает круглосуточно, поэтому консультации можно получать вне рабочего времени приемной комиссии.

«Проект с КАИ демонстрирует эволюцию нашей экспертизы. Сначала мы создавали AI-решения исключительно для внутренних нужд Vodafone Украина — наши чат-боты обрабатывают миллионы обращений абонентов ежемесячно», — отметил CEO IT SmartFlex Николай Тракнов.

Для удобства пользователей сервис разместили в красной будке, стилизованной под британскую телефонную кабину. Такое необычное расположение привлекает внимание посетителей и выделяется на фоне инфраструктуры университетского кампуса.

КАЯ знает сроки подачи документов, особенности вступительных экзаменов, стоимость обучения и справочные данные об университете. Система помогает избежать очередей в приемной комиссии и снижает нагрузку на сотрудников.

«КАЯ — это новый шаг к общению с абитуриентами. Она неутомима, всегда активна и рада помочь с ответами на все вопросы», — добавила Радмила Сегол, проректор по приему и онлайн-образованию КАИ.

AI-консультант стал частью масштабного партнерства между КАИ и Vodafone Украина. Сотрудничество включает развертывание 5G-покрытия в университете, создание лаборатории инновационных технологий и запуск образовательных программ по Data Science и искусственному интеллекту.

В дальнейшем возможности аватара планируют расширить. В частности, разработчики предусматривают адаптацию для людей с особыми потребностями с дублированием текста на экране в реальном времени и расширение сферы знаний системы.

Редакция Mediasat
