Starlink начал работу в Казахстане: тарифы и условия подключения

Спутниковый интернет Starlink компании SpaceX начал полноценно работать в Казахстане. Отныне казахстанцы могут пользоваться скоростным подключением благодаря сети низкоорбитальных спутников. Об этом сообщает Министерство цифрового развития, инноваций и аэрокосмической промышленности Казахстана.

Официальный запуск службы состоялся 13 августа 2025 года. Технология обеспечивает стабильный доступ к интернету даже в отдаленных районах, что особенно важно для сельских населенных пунктов.

SpaceX и казахстанское министерство подписали соглашение в июне этого года. Американская космическая компания обязалась соблюдать национальное законодательство, в частности в области информационной безопасности и связи.

До официального запуска Starlink работал в Казахстане в тестовом режиме с февраля 2024 года. Первая партия оборудования поступила в сельские школы Акмолинской и Туркестанской областей на севере и юге страны.

Тарифы и стоимость услуг

Компания опубликовала на официальном сайте starlink.com фиксированные цены в национальной валюте тенге без необходимости конвертации. Starlink предлагает два основных типа подключения:

Residential (для домохозяйств):

Комплект оборудования: 104 000 тенге (7 935 грн)

Базовый тариф для малых домохозяйств: 23 000 тенге в месяц (1 755 грн)

Тариф для больших домохозяйств: 31 000 тенге в месяц (2 365 грн)

Starlink Roam (для путешествий):

Комплект оборудования: 104 000 тенге (7 935 грн)

Лимитированный тариф (50 ГБ): от 26 000 тенге в месяц (1 984 грн)

Безлимитный доступ: до 52 000 тенге в месяц (3 968 грн)

Заявки на подключение пользователи могут подавать через официальный сайт службы. Ведь теперь Казахстан вошел в список стран, где спутниковый интернет Starlink официально доступен.

В регионе Центральной Азии услуги Starlink также предоставляются в Грузии, Армении и Азербайджане. Вместе с тем компания планирует запуск в Кыргызстане до конца 2025 года. В Узбекистане, Таджикистане и Туркменистане служба станет доступной в 2026 году.

Наряду со Starlink в Казахстане работает конкурентная спутниковая служба OneWeb, которая уже соответствует требованиям национального законодательства и предоставляет услуги местным пользователям.