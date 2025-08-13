UARU

Sony Mobile Communications окончательно покинула российский рынок

Sony Mobile Communications

Компания «Сони мобайл коммюникейшнз рус» — российское подразделение Sony Mobile Communications — закрыла свою деятельность 11 августа 2025 года. Об этом сообщают «Известия».

Издание отмечает, что именно в этот день подразделение официально прекратило работу в Российской Федерации. Компания «Сони мобайл коммюникейшнз рус» работала как дочерняя структура Sony Mobile Communications, входящая в корпорацию Sony Group.

Российское подразделение Sony Mobile пыталось осуществить самоликвидацию еще в декабре 2023 года. Однако тогда российские регулирующие органы отказали компании в этой процедуре.

Стоит добавить, что основное юридическое лицо Sony в России — компания «Сони электроникс» — тоже не работает на территории РФ со времени ухода корпорации с российского рынка.

Sony Group Corporation сообщила о полном прекращении деятельности в России 10 марта 2022 года. Корпорация приняла такое решение из-за начала военных действий в Украине. Компания закрыла онлайн-платформу PlayStation Store, прекратила поставлять игровые консоли PlayStation и продавать программное и аппаратное обеспечение на территории Российской Федерации. Отметим, что Sony Music и Sony Pictures также прекратили свою деятельность в России.

Японские и западные технологические компании покидали российский рынок в течение нескольких лет. 27 февраля 2024 года в России начали закрывать последние специализированные магазины техники LG, Sony и Bosch. Некоторые магазины работали до лета 2024 года только для того, чтобы распродать остатки товаров.

Редакция Mediasat
