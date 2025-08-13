Samsung выпустила первый в мире телевизор с инновационной технологией Micro RGB

Южнокорейская компания Samsung выпустила первый в мире телевизор, использующий инновационную технологию Micro RGB. Новинка имеет диагональ 115 дюймов и обеспечивает принципиально новый подход к формированию изображения. По информации ZDNET, это прорыв в области дисплейных технологий.

Технология Micro RGB основана на микросветодиодах размером менее 100 микрометров. Эти элементы размещаются с высокой точностью под панелью дисплея. Каждый красный, зеленый и синий светодиод управляется независимо, что обеспечивает чрезвычайно точную передачу цветов.

Микросветодиоды заменяют традиционные системы подсветки. Такая конструкция позволяет достигать глубоких черных оттенков и высокой детализации цветовой гаммы. Система обеспечивает точную регулировку яркости и локальное затемнение отдельных участков экрана.

Дисплей охватывает 100% цветового пространства BT.2020. Немецкая испытательная организация VDE предоставила телевизору сертификат Micro RGB Precision Color. Это подтверждает высокую точность цветовоспроизведения новинки.

Samsung оснастила телевизор новым процессором Micro RGB AI Engine. Чип анализирует контент покадрово и оптимизирует качество изображения в реальном времени. Процессор включает функции AI Upscaling Pro, AI Motion Enhancer Pro, Micro RGB Color Booster Pro и Micro RGB HDR+.

Технология AI Upscaling Pro улучшает видео с низким разрешением. AI Motion Enhancer Pro уменьшает размытость во время быстрых сцен. Micro RGB Color Booster Pro повышает насыщенность цветов в зависимости от контента. Функция Micro RGB HDR+ сохраняет глубину изображения в контрастных эпизодах.

Телевизор использует технологию Glare Free для снижения отражений и бликов. Компания UL сертифицировала эффективность этой системы. Технология обеспечивает комфортный просмотр даже в ярко освещенных помещениях днем.

Устройство работает под управлением операционной системы Tizen OS. Samsung интегрировала обновленный голосовой ассистент Bixby на базе генеративного искусственного интеллекта. Ассистент понимает контекстные запросы пользователей.

Платформа Samsung Knox обеспечивает защиту персональных данных. Компания гарантирует бесплатные обновления Tizen OS в течение семи лет после покупки. Это обеспечит долгосрочную поддержку устройства.

Дисплей поддерживает частоту обновления до 144 Гц. Телевизор совместим с технологиями Variable Refresh Rate, ALLM и FreeSync Premium Pro. Это делает устройство подходящим для игровых консолей нового поколения.

Акустическая система имеет мощность 70 Вт с конфигурацией 4.2.2. Телевизор поддерживает Dolby Atmos и технологию Q-Symphony для синхронизации со звуковыми панелями Samsung.

Корпус выполнен в цельнометаллическом дизайне с бесшовным соединением экрана и рамки. Устройство оснащено Wi-Fi 5, Bluetooth 5.3 и Apple AirPlay 2. Интерфейсы включают четыре порта HDMI 2.0 (один с eARC), два USB Type-A, Ethernet и оптический аудиовыход.

В Южной Корее новинка будет стоить 44,9 миллиона вон, что эквивалентно примерно 32 328 долларам США.