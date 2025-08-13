UARU

UARU

Samsung выпустила первый в мире телевизор с инновационной технологией Micro RGB

НовостиТехнологии
Samsung TV Micro RGB
Фото: Samsung

Южнокорейская компания Samsung выпустила первый в мире телевизор, использующий инновационную технологию Micro RGB. Новинка имеет диагональ 115 дюймов и обеспечивает принципиально новый подход к формированию изображения. По информации ZDNET, это прорыв в области дисплейных технологий.

Технология Micro RGB основана на микросветодиодах размером менее 100 микрометров. Эти элементы размещаются с высокой точностью под панелью дисплея. Каждый красный, зеленый и синий светодиод управляется независимо, что обеспечивает чрезвычайно точную передачу цветов.

- Реклама -

Микросветодиоды заменяют традиционные системы подсветки. Такая конструкция позволяет достигать глубоких черных оттенков и высокой детализации цветовой гаммы. Система обеспечивает точную регулировку яркости и локальное затемнение отдельных участков экрана.

Дисплей охватывает 100% цветового пространства BT.2020. Немецкая испытательная организация VDE предоставила телевизору сертификат Micro RGB Precision Color. Это подтверждает высокую точность цветовоспроизведения новинки.

Подписывайтесь на Mediasat в Telegram: здесь самые интересные новости из мира технологий

Samsung оснастила телевизор новым процессором Micro RGB AI Engine. Чип анализирует контент покадрово и оптимизирует качество изображения в реальном времени. Процессор включает функции AI Upscaling Pro, AI Motion Enhancer Pro, Micro RGB Color Booster Pro и Micro RGB HDR+.

Технология AI Upscaling Pro улучшает видео с низким разрешением. AI Motion Enhancer Pro уменьшает размытость во время быстрых сцен. Micro RGB Color Booster Pro повышает насыщенность цветов в зависимости от контента. Функция Micro RGB HDR+ сохраняет глубину изображения в контрастных эпизодах.

Телевизор использует технологию Glare Free для снижения отражений и бликов. Компания UL сертифицировала эффективность этой системы. Технология обеспечивает комфортный просмотр даже в ярко освещенных помещениях днем.

Устройство работает под управлением операционной системы Tizen OS. Samsung интегрировала обновленный голосовой ассистент Bixby на базе генеративного искусственного интеллекта. Ассистент понимает контекстные запросы пользователей.

Платформа Samsung Knox обеспечивает защиту персональных данных. Компания гарантирует бесплатные обновления Tizen OS в течение семи лет после покупки. Это обеспечит долгосрочную поддержку устройства.

- Реклама -

Дисплей поддерживает частоту обновления до 144 Гц. Телевизор совместим с технологиями Variable Refresh Rate, ALLM и FreeSync Premium Pro. Это делает устройство подходящим для игровых консолей нового поколения.

Акустическая система имеет мощность 70 Вт с конфигурацией 4.2.2. Телевизор поддерживает Dolby Atmos и технологию Q-Symphony для синхронизации со звуковыми панелями Samsung.

Корпус выполнен в цельнометаллическом дизайне с бесшовным соединением экрана и рамки. Устройство оснащено Wi-Fi 5, Bluetooth 5.3 и Apple AirPlay 2. Интерфейсы включают четыре порта HDMI 2.0 (один с eARC), два USB Type-A, Ethernet и оптический аудиовыход.

В Южной Корее новинка будет стоить 44,9 миллиона вон, что эквивалентно примерно 32 328 долларам США.

- Реклама -

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.

Редакция Mediasat
Редакция Mediasat
- Реклама -

Читайте также

Новости

Владелец «Киевстара» продал свою долю в мобильном операторе Beeline в Кыргызстане

Международная телекоммуникационная группа Veon, которой принадлежит крупнейший украинский мобильный оператор «Киевстар», завершила выход с кыргызского рынка.
Новости

Европейская ракета Ariane 6 вывела на орбиту новый метеорологический спутник

Европейская тяжелая ракета-носитель Ariane 6 успешно стартовала во вторник, 12 августа, с космодрома Куру во Французской Гвиане.
Новости

Sony Mobile Communications окончательно покинула российский рынок

Компания «Сони мобайл коммюникейшнз рус» — российское подразделение Sony Mobile Communications — закрыла свою деятельность 11 августа 2025 года.
Новости

В Украине установили дату окончательного отключения 3G

Кабинет Министров официально определил срок прекращения работы 3G-сетей в Украине. Частоты планируют перенастроить под 5G.
Новости

Легендарная Kodak может прекратить деятельность после 133 лет работы

Легендарная фотокомпания Kodak может прекратить деятельность после 133 лет. Руководство признало несостоятельность погасить долги на сумму около $500 миллионов.
© Copyright 2007-2025 | Mediasat

Сообщить об опечатке

Текст, который будет отправлен нашим редакторам:

Отправить