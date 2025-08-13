Легендарная Kodak может прекратить деятельность после 133 лет работы

Легендарная фотокомпания Eastman Kodak официально заявила о серьезных сомнениях относительно своей способности продолжать работу. Компания с 133-летней историей признала, что не имеет гарантированного финансирования для погашения долговых обязательств на сумму около $500 миллионов. Об этом сообщает CNN, ссылаясь на квартальный отчет компании.

«Эти условия вызывают серьезные сомнения в способности компании продолжать свою деятельность», — говорится в официальном документе Kodak. Такое предупреждение побудило инвесторов немедленно отреагировать — акции компании упали более чем на 25% в течение следующего торгового дня.

Руководство компании пытается стабилизировать финансовое положение за счет сокращения расходов. Главным шагом станет прекращение выплат из корпоративного пенсионного фонда. В то же время компания утверждает, что торговые пошлины не окажут серьезного влияния на бизнес, ведь значительная часть продукции — фотоаппараты, чернила и пленка — производятся непосредственно в Соединенных Штатах.

Генеральный директор Джим Континенза подчеркнул готовность продолжать реализацию долгосрочной стратегии. «Во втором квартале Kodak продолжила реализовывать долгосрочный план, несмотря на трудности, связанные с неопределенной деловой средой», — заявил руководитель компании.

Представители Kodak выразили сдержанную уверенность в возможности решения финансовых проблем. По их словам, компания надеется погасить значительную часть срочного кредита задолго до наступления официального срока. Руководство также рассматривает варианты реструктуризации, продления или рефинансирования остальных обязательств и привилегированных акций.

Eastman Kodak официально основана в 1892 году, однако ее история началась в 1879 году, когда основатель Джордж Истман получил первый патент на машину для нанесения покрытия на фотопластины. В 1888 году компания выпустила первую камеру Kodak за $25, совершив переворот в индустрии благодаря слогану «Вы нажимаете кнопку, мы делаем все остальное».

Самый успешный период в истории компании пришелся на 1970-е годы, когда Kodak контролировала 90% американского рынка пленки и 85% рынка фотоаппаратов. Интересно, что именно Kodak изобрела первую цифровую камеру в 1975 году, но не воспользовалась этим прорывом. Компания просто не сумела перестроить свой бизнес под новые технологии.

Это привело к катастрофе: в 2012 году Kodak обанкротилась с долгами в $6,75 миллиарда. Власти США попытались спасти компанию в 2020 году, предложив ей заняться производством лекарств. Акции взлетели, но ненадолго — настоящего спасения не произошло.

Сейчас компания выживает как может: выпускает пленку и химикаты для кино, позволяет другим производителям использовать свое название для различных товаров. В прошлом году пришлось даже остановить производство пленки — модернизировали заводы, потому что спрос неожиданно вырос.