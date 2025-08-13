Компания AOL прекращает предоставление услуг dial-up доступа в интернет

Американская компания AOL (America Online) сообщила о прекращении предоставления услуг dial-up доступа в интернет с 30 сентября 2025 года. Компания приняла это решение из-за резкого сокращения числа пользователей коммутируемого доступа к сети. Об этом сообщается на официальном сайте поддержки компании.

В официальном сообщении AOL отметила, что проводит «плановую оценку продуктов и услуг». Компания также прекратит поддержку программного обеспечения для устаревших операционных систем, которое применялось для dial-up подключений.

Коммутируемый доступ (dial-up) – это технология подключения к интернету через модем и обычную телефонную линию. Максимальная теоретическая скорость такого соединения составляла 56 кбит/сек при реальных 40-45 кбит/сек, а время задержки достигало 400 миллисекунд. В наше время такие параметры являются неприемлемо низкими.

AOL запустила свой dial-up сервис в 1991 году под названием America Online. В течение 1990-х годов компания стала одним из главных провайдеров, познакомивших миллионы американцев с миром интернета. В период наибольшей популярности в 2000 году рыночная капитализация AOL достигала 164 миллиардов долларов.

Резкое падение популярности сервиса произошло в течение последнего десятилетия. В 2013 году AOL имела 2,5 миллиона абонентов dial-up, к 2015 году показатель сократился до 2,1 миллиона клиентов. Через шесть лет после 2013-го их число сократилось до 265 тысяч пользователей, а к 2021 году у AOL осталось лишь «несколько тысяч» абонентов.

В целом же по США, по данным Бюро переписи, в 2023 году коммутируемым доступом пользовались только 163 тысячи домохозяйств. Это составляло всего 0,13% от общего количества подключенных к интернету домов в стране.

По данным издания Ars Technica, на сокращение аудитории dial-up повлияли государственные программы. В частности, «Программа доступного подключения» (Affordable Connectivity Program), введенная в 2021 году, предоставляет скидки на широкополосный интернет для домохозяйств с низкими доходами. Параллельно реализуется «Программа обеспечения равноправного доступа и развертывания широкополосной связи» (Broadband Equity, Access, and Deployment Program, BEAD), направленная на расширение современной интернет-инфраструктуры на всей территории США.

В настоящее время AOL сосредоточена на развитии электронной почты и решений в области кибербезопасности. В определенной степени можно считать, что закрытие dial-up сервиса символизирует окончательное завершение эпохи коммутируемого интернета в Америке, которая длилась более трех десятилетий.