Европейская ракета Ariane 6 вывела на орбиту новый метеорологический спутник

Новости
Ariane 6

Европейская тяжелая ракета-носитель Ariane 6 успешно стартовала во вторник, 12 августа, с космодрома Куру во Французской Гвиане. Ракета вывела на орбиту метеорологический спутник MetOp-SG-A1 — первый аппарат нового поколения для мониторинга погоды на полярной орбите. Об этом сообщает RFI Украинской.

Полет стал третьим для ракеты-носителя Ariane 6 с момента ее первого запуска в июле 2024 года и вторым коммерческим после запуска 6 марта с военным спутником.

Спутник MetOp-SG-A1 имеет массу более четырех тонн. Аппарат разработан компанией Airbus Defence and Space для Европейской организации по эксплуатации метеорологических спутников (Eumetsat) по контракту с Европейским космическим агентством (ESA). Спутник будет работать на орбите высотой около 800 километров.

Основное назначение MetOp-SG-A1 — повышение точности метеорологических прогнозов и улучшение понимания климатических процессов. Спутник оснащен шестью научными приборами, среди которых инфракрасный зонд IASI-NG нового поколения.

Зонд IASI-NG обеспечивает измерения, которые в два раза точнее по сравнению с предыдущей моделью IASI. Прибор измеряет температуру и профили водяного пара в атмосфере, температуру океанов и континентов. Зонд также отслеживает шестнадцать переменных параметров, критически важных для климатического мониторинга.

В перечень контролируемых параметров входят парниковые газы, пустынная пыль и облачность. Эти показатели можно обнаружить исключительно из космического пространства, что делает спутниковые наблюдения незаменимыми для метеорологических и климатических исследований.

