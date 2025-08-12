UARU

SpaceX вывела на орбиту еще 24 спутника Amazon Project Kuiper — всего их уже 102

Amazon Project Kuiper
Фото: Allconnect

SpaceX успешно завершила четвертый запуск спутников для Amazon Project Kuiper. Компания вывела на низкую околоземную орбиту еще 24 аппарата и увеличила общее количество спутников глобальной сети Amazon на орбите до 102 из запланированных более 3000. Миссия состоялась после нескольких переносов из-за неблагоприятных погодных условий, сообщает Spaceflight Now.

Ракета Falcon 9 взлетела с космодрома на мысе Канаверал в штате Флорида в 16:35 по киевскому времени (8:35 утра по восточному времени США). Через час после запуска SpaceX подтвердила успешное развертывание всех 24 спутников на целевой орбите. Изначально миссию планировали на прошлый четверг, но ее отменили вместе с тремя другими попытками из-за сильных осадков в регионе.

Этот запуск особенно важен для Amazon — компания должна соблюдать требования регулятора. Федеральная комиссия по связи США установила четкие сроки для развертывания спутниковой группировки Kuiper. До конца июля 2026 года компания должна вывести на орбиту не менее половины запланированной группировки — около 1600 спутников. Развертывание полной группировки из 3236 аппаратов планируют завершить к июлю 2029 года.

Amazon приходится сотрудничать с SpaceX, хотя эти компании — прямые конкуренты на рынке спутникового интернета. Группировка Starlink от SpaceX в настоящее время доминирует в сфере низкоорбитальной спутниковой связи — насчитывает около 8000 спутников и обслуживает примерно 5 миллионов пользователей во всем мире.

Amazon забронировала в общей сложности до 83 запусков ракет-носителей у различных компаний — среди них три миссии со SpaceX. Хотя группировка находится на начальном этапе развития, Amazon уже заключила предварительные соглашения с правительствами нескольких стран и рассчитывает начать коммерческую эксплуатацию системы в этом году.

Amazon разрабатывает проект Kuiper как альтернативу существующим спутниковым системам. Он должен обеспечить высокоскоростной интернет-доступ в отдаленных регионах планеты. Успех проекта во многом зависит от соблюдения установленных регулятором сроков и способности Amazon конкурировать с уже налаженной экосистемой Starlink.

